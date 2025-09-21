Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kayseri'de acı olay! Bir grup dağcının tırmanışı arkadaşlarının feci ölümü ile son buldu

Kayseri'de acı olay! Bir grup dağcının tırmanışı arkadaşlarının feci ölümü ile son buldu

- Güncelleme:
Kayseri&#039;de acı olay! Bir grup dağcının tırmanışı arkadaşlarının feci ölümü ile son buldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri Kırlangıç Vadisi'nde bir grup dağcı tırmanışa geçti. İçlerinden biri dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar düşen dağcının olay yerinde can verdiğini tespit etti.

Olay Melikgazi ilçesine bağlı Kırlangıç Vadisi mevkiinde meydana geldi.  4 kişilik bir grup dağcı sportif tırmanışa çıktı. Dağcılardan Nurettin Özcan (50) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Kayseri'de acı olay! Bir grup dağcının tırmanışı arkadaşlarının feci ölümü ile son buldu - 1. Resim

SON TIRMANIŞI OLDU

İhbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD, TÜRKUAZ Arama ve Kurtarma ekibi ile Yesevi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlıkçılar ilk müdahalesinde Özcan'ın hayatını kaybettiği tespit etti. 

Kayseri'de acı olay! Bir grup dağcının tırmanışı arkadaşlarının feci ölümü ile son buldu - 2. Resim

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nurettin Özcan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önce peribacası, ardından Kadıkalesi! Kapadokya'da yıkımlar peş peşe
