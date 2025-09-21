Kayseri'de acı olay! Bir grup dağcının tırmanışı arkadaşlarının feci ölümü ile son buldu

Olay Melikgazi ilçesine bağlı Kırlangıç Vadisi mevkiinde meydana geldi. 4 kişilik bir grup dağcı sportif tırmanışa çıktı. Dağcılardan Nurettin Özcan (50) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

SON TIRMANIŞI OLDU

İhbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD, TÜRKUAZ Arama ve Kurtarma ekibi ile Yesevi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlıkçılar ilk müdahalesinde Özcan'ın hayatını kaybettiği tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nurettin Özcan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.