Kayseri'de acı olay! Bir grup dağcının tırmanışı arkadaşlarının feci ölümü ile son buldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri Kırlangıç Vadisi'nde bir grup dağcı tırmanışa geçti. İçlerinden biri dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar düşen dağcının olay yerinde can verdiğini tespit etti.
Olay Melikgazi ilçesine bağlı Kırlangıç Vadisi mevkiinde meydana geldi. 4 kişilik bir grup dağcı sportif tırmanışa çıktı. Dağcılardan Nurettin Özcan (50) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
SON TIRMANIŞI OLDU
İhbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD, TÜRKUAZ Arama ve Kurtarma ekibi ile Yesevi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlıkçılar ilk müdahalesinde Özcan'ın hayatını kaybettiği tespit etti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Nurettin Özcan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş