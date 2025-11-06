Yüzde 65 zam talebiyle 9 bin Starbucks çalışanı greve gidecek!

ABD’deki sendikalı Starbucks baristaları, şirketin yıllık "Kırmızı Kupa Günü" (Red Cup Day) etkinliğiyle aynı zamana denk gelecek şekilde, 13 Kasım’da greve gitmeye hazırlanıyor. Ancak bu tarihten önce şirketle bir iş sözleşmesi imzalanırsa grev iptal edilebilir.

STARBUCKS ÇALIŞANLARI GREV HAZIRLIĞINDA

Starbucks Workers United sendikasına göre, kısa süre önce yapılan oylamaya binlerce üye katıldı ve üyelerin yüzde 92’si grev lehine oy kullandı.

Talepler arasında daha yüksek ücret, adil vardiya planlaması ve uygun çalışma standartları bulunuyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa, grevin 25 şehirde başlaması ve ilerleyen günlerde daha fazla şubenin katılması bekleniyor.

Sendika temsilcisi Michelle Eisen, "Top artık Starbucks’ın sahasında" diyerek kararın şirket yönetiminde olduğunu vurguladı. Muhtemel iş bırakma eylemi, Starbucks’ta bir yıl içindeki üçüncü ulusal çaplı grev olacak. Öncekiler Mayıs 2024’teki kıyafet kodu protestosu ve Aralık 2024’teki büyük iş bırakma eylemleriydi.

STARBUCKS'TAN TEPKİ GELDİ

Şirket sözcüsü Jaci Anderson, grev kararından duydukları memnuniyetsizliği dile getirerek sendika üyelerini müzakerelere dönmeye çağırdı ve, "Onlar geri dönmeye hazır olduklarında, biz de konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

2021’de New York eyaletinin kuzeyinde kurulan Starbucks Workers United sendikası, bugün 550 kafede 9 bin 500’den fazla baristayı temsil ediyor. Sayı, Starbucks’ın Kuzey Amerika’daki 10 bin mağazada çalışan 200 bin personelinin küçük bir kısmını oluşturuyor.

İLK ETAPTA YÜZDE 65, ÜÇ YIL İÇİNDE YÜZDE 77'LİK ÜCRET ARTIŞI TALEBİ

Şirket ile sendika arasındaki görüşmeler Nisan 2024’te başlamış olsa da şu anda tam bir çıkmaza girmiş durumda.

The Economic Times'ın haberine göre Starbucks, sendikanın ücret talebinin ilk etapta yüzde 65’lik, üç yıl içinde ise yüzde 77’lik bir artış anlamına geldiğini iddia ediyor.

Sendika ise bu yorumun gerçeği yansıtmadığını, şirketin birden fazla öneriyi çarpıttığını söylüyor.

İşçiler ayrıca erken açılış, geç kapanış, hafta sonu veya kampanya dönemlerinde yapılan vardiyalar için ek ücret talep ediyor.

Starbucks CEO’su Brian Nicco

CEO'NUN TUTUMU

Starbucks CEO’su Brian Niccol, CBS News’e yaptığı açıklamada müzakerelere açık olduğunu ancak sendikanın koşullarını "mantıksız" bulduğunu belirtti: