900 kurumsal pozisyonu kapatmak zorunda kalan Starbucks'tan yeni plan! "Keskin tedbirlerle" devam edecekler

Seattle merkezli Starbucks, İsrail'i beslediği iddialarına karşın yapılan boykotun tesiriyle, ABD ve Kanada’da yüzlerce şubesini kapatıp yaklaşık 900 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldı.

Starbucks, bu kararı, kârlı olmayan mağazalarını kapatma ve kurumsal düzeyde işten çıkarmalar şeklinde duyurdu.

900 KURUMSAL POZİSYONA 'ELVEDA'

Yahoo News'den edinilen bilgilere göre, şirketin CEO’su Brian Niccol, çalışanlara gönderdiği ve şirket blogunda yayımlanan mektupta, yeniden yapılanma planı kapsamında ABD ve Kanada’daki mağaza sayısının bu mali yıl içinde yaklaşık yüzde 1 azaltılacağını duyurdu.

Yıl sonunda ABD ve Kanada’daki toplam şirket ve bayilik işletmelerinin sayısının yaklaşık 18 bin 300 olacağı belirtildi. Starbucks’ın 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla Kuzey Amerika’da 18 bin 842 mağazası bulunuyordu.

Şirket ayrıca 900 kurumsal pozisyonu kapatacak ve açık pozisyonları doldurmayacak. Bu adım, toplam 1 milyar dolarlık yeniden yapılanma programının bir parçası olarak atıldı. Çalışanlara kıdem tazminatı, destek paketleri ve sağlık sigortası gibi hakların sunulacağı açıklandı.

İŞTEN ÇIKARMALAR KATLANIYOR

Starbucks, bu yılın başlarında da bin 100 kişiyi işten çıkarmıştı.

Niccol, elde edilecek tasarrufların mağazalara yatırım için kullanılacağını belirterek, daha fazla müşteri hizmetleri çalışanı istihdam edileceğini, yeni mağaza tasarımları ve inovasyon projelerine kaynak aktarılacağını ifade etti.

CEO, Temmuz ayında yaptığı açıklamada kurumsal çalışanların 29 Eylül’den itibaren haftada dört gün ofise dönmesinin zorunlu hale geleceğini de duyurmuştu.

Starbucks, son altı çeyrektir ABD’de aynı mağaza satışlarında düşüş yaşıyor. Son çeyrekte satışlar yüzde 2 azaldı. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 2,5’lik düşüşten daha düşük olsa da, müşteri sayısındaki yüzde 4’lük gerilemenin etkili olduğu kaydedildi.

Şirket, bu kapsamda kâr getirmeyen veya müşteri beklentilerine uygun fiziki koşulları sağlayamayan mağazalarını kapatacak. Ancak Starbucks önümüzdeki 12 ay içinde bin yeni mağazaya yatırım yaparak kahvehane konseptini güçlendirmeyi hedefliyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Öte yandan, Seattle’daki “Reserve Roastery” adlı özel mağazanın kapatılacağı haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu mağaza aynı zamanda sendikalı bir işletmeydi. Starbucks Workers United sendikası, kapanışın ardından şirketten bilgi talep edeceklerini ve etkilenen mağazalar için müzakerelere başlayacaklarını açıkladı.

Starbucks hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. Analistler arasında 19 “Al”, 15 “Tut” ve 5 “Sat” tavsiyesi bulunuyor.