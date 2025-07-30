Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Starbucks'a yönelik boykot etkisi sürüyor! Peş peşe altıncı çeyrekte düşüş

Starbucks'a yönelik boykot etkisi sürüyor! Peş peşe altıncı çeyrekte düşüş

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Starbucks&#039;a yönelik boykot etkisi sürüyor! Peş peşe altıncı çeyrekte düşüş
Starbucks, Satış, Düşüş, Boykot, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla tepki çeken ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları nisan-haziran döneminde de düştü. Kahve zinciri, art arda altıncı çeyrekte satışlarında düşüş yaşandığını bildirdi.

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, nisan-haziran döneminde yüzde 2 azaldı.

Mali takviminde 29 Haziran'da sona eren üç aylık dönemi 2025 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayımladı.

Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 2 düştü.

Şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD'de de yüzde 2'şer azalış kaydetti.

Starbucks'ın uluslararası karşılaştırılabilir mağaza satışları ise yatay seyrederken, Çin'deki satışları yüzde 2 arttı.

Kahve zincirinin geliri, 29 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artışla 9,5 milyar dolara yükseldi.

Starbucks'a yönelik boykot etkisi sürüyor! Peş peşe altıncı çeyrekte de düşüş - 1. Resim

PEŞ PEŞE ALTINCI ÇEYREKTE DE DÜŞÜŞ 

Şirketin karı ise aynı dönemde yüzde 47,1 azalışla 558,3 milyon dolara geriledi.

Kahve zincirinin hisse başına karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,3 azalarak 49 sente indi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks, küresel satışlarında art arda altıncı çeyrekte düşüş bildirdi. ​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı, 30 yaş üstü öğrenci indirimi var mı? Mahkeme kararı gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Peş peşe 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler! Tsunami uyarısı verildi - DünyaPeş peşe 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler!Trump Putin'e 10 gün mühlet verdi! Savaş bitmezse Rusya'ya yapacağını açıkladı - DünyaSavaş bitmezse Rusya'ya yapacağını açıkladıBatan gemide öldükleri sanılıyordu! 10 kişinin hayatta olduğu ortaya çıktı - Dünya10 kişinin hayatta olduğu ortaya çıktı!İngiltere Filistin Devleti'ni tanıyacak! Starmer tarihi açıkladı - DünyaBir ülke daha Filistin Devleti'ni tanıyacak!Rusya'da 2. siber saldırı dalgası! 900 eczane birden kapandı, ülke felç oldu - DünyaSiber saldırı komşuyu felç etti!Elon Musk ülkeyi birbirine kattı: Gizli anlaşması ifşa oldu - DünyaElon Musk ülkeyi birbirine kattı! Gizli anlaşması ifşa oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...