Citi'den dikkat çeken tahmin: Kripto paralarda 4 trilyon dolarlık hacim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Citigroup tarafından, kripto para piyasasına yönelik dikkat çekici yeni bir rapor yayımlandı. Raporda, kripto para piyasasının genişleyerek 2030 yılına kadar 4 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşabileceği öngörüldü.

Citigroup tarafından, kripto para piyasasına yönelik yeni bir rapor yayımlandı.

KRİPTO PARA PİYASASINDA 4 TRİLYON DOLARLIK BÜYÜKLÜK TAHMİNİ

Yeni raporda, sabit kripto para piyasasının genişleyerek 2030 yılına kadar 4 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşabileceği öngörüldü.

Banka, iyimser senaryoda sabit kripto para ihraç hacminin 4 trilyon dolara ulaşabileceğini belirtirken, baz senaryoda bu rakamın 1,9 trilyon dolar seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyor.

Citi'den dikkat çeken tahmin: Kripto paralarda 4 trilyon dolarlık hacim - 1. Resim

2025'TE 280 MİLYAR DOLARLIK İHRAÇ BÜYÜKLÜĞÜ

Bu projeksiyon, sabit kripto paraların mevcut büyüme hızına dayanılarak yapıldı.

2025 yılının başında yaklaşık 200 milyar dolar olan ihraç büyüklüğü, kısa sürede 280 milyar dolara çıktı.

Citi, bu hızlı yükselişin devam etmesi halinde yıllık toplam işlem hacminin 200 trilyon dolar seviyelerine kadar ulaşabileceğini belirtiyor.

Citi'den dikkat çeken tahmin: Kripto paralarda 4 trilyon dolarlık hacim - 2. Resim

BLOCKCHAIN BENİMSEMESİ SABİT KRİPTO PARALARI ÖNE TAŞIYOR

Citi’nin analizine göre, sabit kripto paralar itibari paraların dolaşım hızına benzer seviyelere ulaştığında finansal sistemdeki kullanım alanları da ciddi oranda genişleyecek. Banka, bu kapsamda 2030 yılı itibarıyla baz senaryoda yıllık 100 trilyon dolarlık işlem hacminin oluşabileceğini, iyimser senaryoda ise bunun iki katına çıkabileceğini ifade etti.

Rapor, bu ivmeyi Blockchain teknolojisinin dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Citi, bu süreci “Blockchain’in ChatGPT anı” olarak tanımlarken, dijital odaklı şirketlerin reel ekonomide sabit kripto para kullanımını artırarak benimsemeyi hızlandırdığını vurguladı. Bu gelişmeler, sabit kripto paraların geleneksel finans sistemlerindeki rolünü giderek daha da belirgin hâle getiriyor.

