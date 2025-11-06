Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arzu Açıkgöz cinayetinde yeni detay! Kızı Dila annesini bıçakla tehdit etmiş

Arzu Açıkgöz cinayetinde yeni detay! Kızı Dila annesini bıçakla tehdit etmiş

Samsun’da öldürülen güzellik merkezi sahibi Arzu Açıkgöz’ün kızı Dila Açıkgöz hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Genç kızın, annesini öldürülmeden iki hafta önce bıçakla tehdit ettiği belirlendi. Mahkeme, Dila Açıkgöz’e “öz annesini bıçakla tehdit etmek” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde Mert Okumuş kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü çıkan tartışmada başından vurarak öldürdü.

TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Samsun’da güzellik merkezi sahibi Arzu Açıkgöz (47), 20 Aralık 2024'te Atakum ilçesi Yeni Mahalle’deki evinde kızı Dila Açıkgöz’ün (23) erkek arkadaşı Mert Okumuş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 

Arzu Açıkgöz

YAKALANACAĞINI ANLADI, İNTİHAR ETTİ

Mert Okumuş öldürdüğü kadının aracını alıp olay yerinden kaçarken peşine düşen polise yakalanacağını anlayınca seyir halindeki araçta tabancayla kendini vurarak hayatına son verdi.

Mert Okumuş

ÖZ ANNESİNİ BIÇAKLA TEHDİT ETMEKTEN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Vefat eden Arzu Açıkgöz’ün kardeşi Murat A., olaydan 3 gün sonra Dila Açıkgöz’ün annesini bıçakla tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Dila Açıkgöz hakkında annesini öldürüldükten 2 hafta önce bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle Samsun 18. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 

Arzu Açıkgöz cinayetinde yeni detay! Kızı Dila annesini bıçakla tehdit etmiş - 3. Resim

Tanık ifadelerine göre annesini bıçakla "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği tespit edilen Dila Açıkgöz mahkemece "Öz annesini bıçakla tehdit etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezasında indirim yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

