İngiltere Merkez Bankası, faizi sabit bıraktı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 4'te sabit tuttu. BoE Başkanı Andrew Bailey, "Politika faizinin hala kademeli şekilde düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Ancak faizde yeni bir indirime gitmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine dönme patikasında olduğundan emin olmalıyız" dedi. 

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizi değiştirmedi. BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu toplantısında Başkan Andrew Bailey dahil olmak üzere üyelerin 5'i politika faizinin yüzde 4'te sabit bırakılması, üyelerin 4'ü ise 25 baz puan faiz indirimine gidilmesi yönünde oy kullandı.

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 2

Açıklamada, ülkede dezenflasyon sürecinin, hala sıkı olan para politikasının desteğiyle devam ettiği ve para politikasının yüzde 2 enflasyon hedefinin sürdürülebilir şekilde tutturulmasına yönelik riskler arasında denge kurulacak biçimde belirlendiği belirtildi.

Yıllık enflasyonun eylülde yüzde 3,8 olduğu anımsatılan açıklamada, ücret artışları gerilemeye devam ederken temel hizmet enflasyonunun da düştüğü ifade edildi.

"PARA POLİTİKASININ SIKILIĞI AZALMIŞ DURUMDA" 

Açıklamada, enflasyonun kalıcılığına ilişkin risklerin son dönemde daha az belirgin hale geldiği kaydedilerek, "Politika faizinin düşürülmesiyle para politikasının sıkılığı azalmış durumda. Bundan sonraki olası faiz indirimlerinin boyutu ise enflasyon görünümünün seyrine bağlı olacak. Dezenflasyondaki ilerleme sürerse politika faizinin kademeli bir şekilde aşağı yönlü hareketine devam etmesi muhtemel." değerlendirmesinde bulunuldu.

Politika faizine yönelik gelecek adımların verilere göre değerlendirileceği ve aynı zamanda 26 Kasım'da açıklanacak Sonbahar Bütçesi'nin takip edileceği bildirilen açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 1,4, enflasyonun yüzde 3,5 seviyesinde öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

BOE BAŞKANI'NDAN FAİZ MESAJI 

BoE Başkanı Bailey, karar sonrası yaptığı değerlendirmede, politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tuttuklarını belirterek, "Politika faizinin hala kademeli şekilde düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Ancak faizde yeni bir indirime gitmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine dönme patikasında olduğundan emin olmalıyız." ifadelerini kullandı.

