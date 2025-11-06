İstanbul'da kan donduran olay: Kocasına kızgın yağ döküp öldüren kadın "İki tokat atıp evden çıktım" dedi

İstanbul Üsküdar'da yaşayan ve 25 yıldır evli olan Sinan ve Zeynep çiftinin biri kız biri erkek iki çocuğu oldu. Zaman zaman memleketleri Kars'a gidip gelen çift, Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi'ndeki tek katlı gecekonduda hayatlarını devam ettiriyordu. 44 yaşındaki ev hanımı Zeynep G., geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarına sahip çıkabilmek adına evde el işi yapıp satıyordu.

EŞİNİ DARBETTİĞİ İDDİASI

53 yaşındaki eşi Sinan G. ise iddiaya göre düzenli bir işte çalışmayıp, zaman zaman inşaat, tekstil gibi işlerle ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyordu. İddiaya göre çiftin evlilikleri ilk yıllardan beri şiddetli geçimsizlikle devam ediyordu. Sinan G. eve alkollü geldiği zamanlarda eşini darbediyordu.

EŞİNİN ÜZERİNE KIZGIN YAĞ DÖKTÜ

İddiaya göre olayın yaşandığı 15 Ekim akşamı da evine alkollü gelen Sinan G., eşine küfür ederek odasına geçip uyudu. Yaşadığı baskı, tehdit ve şiddete karşı büyük öfke duyan Zeynep G. ise korkunç bir plan yaparak mutfağa gitti. Yaklaşık 3 litre ayçiçek yağını büyük bir tencereye koyup ısıtmaya başladı. Yağ kaynama noktasına gelince de tencereyi alıp eşinin uyuduğu odaya giden Zeynep G., kızgın yağı uyuyan eşinin vücuduna döktü.

Sinan G.

Sabah'ta yer alan habere göre neye uğradığını anlayamayan adam acı içinde uyanırken, Zeynep G. bağırmalar eşliğinde eşine iki defa da tokat atıp evden kaçtı. Komşunun ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, baygınlık geçiren Sinan G.'yi hastaneye kaldırdı. Yüzü başta olmak üzere vücudunda yanmamış yer kalmayan Sinan G., 13 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. 28 Ekim günü doktorlar Sinan G.'nin kalbinin durduğunu belirtti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adam yaralamadan gözaltına alınan Zeynep G.'ye eşi öldüğü için 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla işlem yapıldı. Öte yandan korkunç planı uygulayan Zeynep G.'nin ifadesi de ortaya çıktı. Eşini öldüren Zeynep G. ifadesinde şunları söyledi:

"İKİ TOKAT ATIP EVDEN ÇIKTIM" "25 yıllık evliyiz. Bir gün gün yüzü görmedim. Evliliğimizin ilk yıllarından beri beni darbediyordu. Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Çocuklarım için yıllarca katlandım. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçek yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım. Sonra da polisler gelip beni aldı."

İki çocuk annesi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.