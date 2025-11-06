Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Amasya'da kaçak kazı alarmı! Dağın içinde gizli tünel ortaya çıktı

Amasya'da kaçak kazı alarmı! Dağın içinde gizli tünel ortaya çıktı

'Tüneller şehri' olarak bilinen Amasya'da, Ferhat Dağı eteklerinde yeni bir tünel bulundu. Polis ve müze yetkilileri, definecilerin kazmasıyla oluştuğu belirlenen tünele ilişkin soruşturma başlattı.

Amasya Şehirüstü Mahallesi'nde bulunan Ferhat Dağı'nın eteklerinde yeni bir tünel bulundu. Definecilerin dağın içine 20 metre tünel kazdığı ortaya çıkarken, olay yerinde kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayın aydınlatılmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

ŞEHRİN HER YANI TÜNELLERLE DOLU

Şehrin girişindeki Ferhat Su Kanalı'nın yer yer tünellerden oluştuğunu, ayrıca Amasya Kalesi'nde Cilanbolu Tüneli ve Zindan Tüneli'nin bulunduğunu hatırlatan yazar Yelgin Arkoç Mesci, "Amasya’ya tüneller şehri diyoruz. En önemli aşk efsanemiz bile bir tünel kazısından kaynaklanıyor. Ferhat, Şirin’e olan aşkı uğruna dağları delmiş. Taşhan’ın restorasyonunda bile altından tünel çıktı. Yani bu şehrin her yanı tünellerle dolu" dedi.

"AMASYA GERÇEK BİR HAZİNE"

Bir kitabında 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip şehirdeki tünellere de değindiğini hatırlatan Mesci, "Amasya bence Anadolu’nun, Türkiye’nin, dünyanın en güzel hazinelerinden biri. Amasya gerçek bir hazine" diye konuştu.

