Haberler > 3. Sayfa > Ölümüyle herkesi yıkmıştı… Öğretmen Ebru Koçak’a son görev

Ölümüyle herkesi yıkmıştı… Öğretmen Ebru Koçak’a son görev

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman’da 5’inci kattaki evinin balkon penceresinden düşerek hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Ebru Koçak (40), gözyaşları arasında toprağa verildi. Koçak’ın cenazesine ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Ebru Koçak için öğle namazına müteakip Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. 

Ölümüyle herkesi yıkmıştı… Öğretmen Ebru Koçak’a son görev - 1. Resim

DUALARLA DEFNEDİLDİ

Namaza, Koçak'ın ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmen meslektaşları ile öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazının ardından Ebru Koçak'ın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Ölümüyle herkesi yıkmıştı… Öğretmen Ebru Koçak’a son görev - 2. Resim

EBRU KOÇAK NEDEN ÖLDÜ?

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'taki 6 katlı Emiş Hatun Apartmanı'nın 5'inci katında yaşanmıştı.

Ölümüyle herkesi yıkmıştı… Öğretmen Ebru Koçak’a son görev - 3. Resim

 Annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Ebru Koçak, annesinin namaz kılmak için abdest aldığı esnada hava almak için çıktığı balkon penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ölümüyle herkesi yıkmıştı… Öğretmen Ebru Koçak’a son görev - 4. Resim

Çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Ölümüyle herkesi yıkmıştı… Öğretmen Ebru Koçak’a son görev - 5. Resim

Ölümüyle herkesi yıkmıştı… Öğretmen Ebru Koçak’a son görev - 6. Resim

Ölümüyle herkesi yıkmıştı… Öğretmen Ebru Koçak’a son görev - 7. Resim

