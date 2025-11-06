Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başkan istifasını açıkladı: Üzülerek ayrılık kararı aldım

Başkan istifasını açıkladı: Üzülerek ayrılık kararı aldım

Başkan istifasını açıkladı: Üzülerek ayrılık kararı aldım
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sivasspor'da Başkan Gökhan Karagöl, üzülerek görevden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Karagöl, "Geldiğimiz noktada, hem kişisel olarak hem de kulübümüzün menfaatleri açısından, bu görevi devretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardım" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Özbelsan Sivasspor'da Başkan Gökhan Karagöl, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Başkan Karagöl, yaptığı açıklamasında Sivasspor'u her zaman destekleyeceğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Sivasspor camiasına, taraftarlarımıza ve kamuoyuna, Büyük bir onurla yürüttüğüm Sivasspor Kulüp Başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldığımı üzülerek kamuoyuna duyuruyorum. Bu göreve başladığım günden bu yana tek amacım; Sivasspor'u hak ettiği yerlere taşımak, bu şehrin adını gururla temsil eden bir kulüp olarak Türk futbolundaki saygın konumunu güçlendirmekti. Bizler hiçbir kişisel menfaat gözetmeden, sadece bu arma için çalıştık. Tüm zorluklara rağmen Sivasspor için mücadele etmek, bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir gururdu. Bugün geriye dönüp baktığımda; yaptıklarımızın, alınan yolun ve kurulan yapının geleceğe ışık tutacağına inanıyorum. Ancak geldiğimiz noktada, hem kişisel olarak hem de kulübümüzün menfaatleri açısından, bu görevi devretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardım. Bu süreçte yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarıma, teknik ekibimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve her koşulda desteğini esirgemeyen büyük Sivasspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Sivasspor benim için sadece bir kulüp değil, bir aidiyet, bir emanet, bir gönül meselesidir. Görevim bugün sona eriyor olsa da, bu arma için duyduğum sevda ve sorumluluk ömür boyu sürecektir."

