Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de gövde gösterisi! Uçaklar Kıbrıs semalarında

Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de gövde gösterisi! Uçaklar Kıbrıs semalarında

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz’in uluslararası hava sahasında savunma ve taarruz eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri'ne bağlı muharip ve destek uçaklarını Akdeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdi. 

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Kasım’da muharip uçaklar ile Akdeniz’de eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini belirtti. 

"MİLLİ MENFAATLER" VURGUSU 

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında millî menfaatlerimiz doğrultusunda savunma ve taarruz eğitim uçuşu gerçekleştirildi. 

