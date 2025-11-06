Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'nin tutumu Netanyahu'yu rahatsız etti: İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca

Türkiye'nin tutumu Netanyahu'yu rahatsız etti: İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin tutumu Netanyahu&#039;yu rahatsız etti: İsrail&#039;e ve siyonizme karşı çok düşmanca
Türkiye, İsrail, Netanyahu, Siyonizm, Gazze, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin Gazze'deki soykırıma karşı olan tutumu ve Filistin davasına kararlı yaklaşımı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu rahatsız etti. Ankara'yı hedef gösteren Netanyahu "Türkiye, İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin kendilerine karşı muhalif bir tutum sergilediğini belirterek, "İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler." dedi.

Netanyahu, Yahudi Haber Sendikası'na (JNS) verdiği röportajda, Gazze'de kabul edilen ateşkese ve Türkiye'nin İsrail'e yönelik tutumuna ilişkin konuştu.

İsrail'in Gazze'de ateşkesin kabul edilmesiyle ilk olarak esirleri geri almayı hedeflediğini savunan Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ve yönetimde yer almamasının gerektiğini iddia etti.

Türkiye'nin tutumu Netanyahu'yu rahatsız etti: İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca - 1. Resim

GAZZE'DE BARIŞ GÜCÜ BELİRSİZLİĞİ

Netanyahu, Gazze'de görev alabilecek Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin, "ABD, bizim de hemfikir olacağımız şekilde olması gerektiği konusunda çok net. Uluslararası İstikrar Gücü çerçevesinde Gazze'ye girecek askeri güçler sadece bizim için kabul edilebilir olanlar olacak." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin kendilerine karşı muhalif bir tutum sergilediğini vurgulayan Netanyahu, "İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılması konusundaki yardımları nedeniyle Katar'a teşekkür eden Netanyahu, Doha ile aralarında endişe duydukları konular olsa da, bu zorlukları aşarak olumlu bir işbirliği kurmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yüzde 65 zam talebiyle 9 bin Starbucks çalışanı greve gidecek!Hastaneden cezaevine, oradan ölüme… Başsavcılık Ganalı Michael Adufu dosyasını açtı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de gövde gösterisi! Uçaklar Kıbrıs semalarında - GündemHava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de gövde gösterisiİHH Sudan için toplandı: Filistin’e saldıranlar kimlerse, Sudan’a saldıranlar da onlar - GündemİHH Sudan için toplandı: Filistin’e saldıranlar kimlerse, Sudan’a saldıranlar da onlarNoterlikte zaman ve mekân sınırı kalkıyor: Tunç’tan yeni yönetmelik açıklaması - GündemNoterlikte zaman ve mekân sınırı kalkıyorThe New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yazdı: Türkiye'yi vazgeçilmez küresel aktöre dönüştürdü - Gündem"Vazgeçilmez küresel aktöre dönüştürdü!"Görüntüler başını yakmıştı! Yaşlı adamı darbeden eczacı kalfası işten çıkarıldı - GündemGörüntüler başını yakmıştı! Yaşlı adamı darbeden eczacı kalfası işten çıkarıldıHasret sona eriyor, kış çok sert geliyor! Lapa lapa kar yağışı için tarih belli oldu - GündemHasret sona eriyor, kış çok sert geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...