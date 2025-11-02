Netanyahu sessizliğe gömüldü! İsrail basını 'Erdoğan kazandı' dedi

İsrail’in önde gelen medya kuruluşu Ynet, “Gazze’de Erdoğan, Türkiye’nin ‘neo-Osmanlı’ bölgesel emellerine yönelik bir sonraki adımı buldu” başlıklı analizinde Ankara’nın artan etkisine değindi.

"Türkiye'nin Gazze'deki artan rolüne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel etki hedeflerine rağmen, İsrail Ankara'nın müdahalesi konusunda resmi görüşmeler yapmadı ya da net bir politika oluşturmadı” ifadeleri yer veren yayın Netanyahu'nun Türkiye konusunda geri adım attığını itiraf etti.

İSRAİL YETKİLİLERİ BELİRSİZLİK İÇİNDE

Ynet’in haberine göre İsrailli yetkililer, Türkiye’nin Gazze’deki savaş sonrası düzenlemelere katılıp katılmayacağı konusunda net bir karara varamadı.

Haberde, “Yetkililer bundan sonra ne olacağı konusunda tedirgin” ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE ARTIK SADECE BÖLGESEL DEĞİL, KÜRESEL BİR GÜÇ"

Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi çizgisinin “hem pragmatist hem ideolojik” olarak tanımlandığı ve Türkiye’nin artık “yalnızca bölgesel değil, küresel bir güç haline geldiği” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Türkiye’nin yerli üretim insansız hava araçları ve savunma teknolojilerindeki atılımlarının bölgedeki güç dengesini değiştirdiği yazıldı.

"ERDOĞAN FİLİSTİN DİPLOMASİSİNDE KİLİT İSİM"

Ynet’in haberinde, Erdoğan’ın ateşkes sürecindeki rolü ve Gazze’nin geleceğine dair etkisi geniş yer buldu:

"Erdoğan, çatışmayı durduran ateşkesin mimarlarından biri olarak öne çıktı ve savaşın en büyük kazananı haline geldi" denildi.

Yazıda, Türkiye’nin diplomatik ağı sayesinde Washington, Doha ve Kahire arasındaki temaslarda denge unsuru olduğu vurgulandı.