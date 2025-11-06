Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Noterlikte zaman ve mekân sınırı kalkıyor: Tunç'tan yeni yönetmelik açıklaması

Noterlikte zaman ve mekân sınırı kalkıyor: Tunç’tan yeni yönetmelik açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı
Noterlikte zaman ve mekân sınırı kalkıyor: Tunç’tan yeni yönetmelik açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yönetmelikle hafta sonu ve tatil günlerinde nöbetçi noter sisteminin ayrıntılarını netleştirdiklerini, noterlik hizmetlerinin artık zaman ve mekân sınırı olmadan yürütülebileceğini açıkladı.

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile hafta sonu nöbet sisteminin ayrıntılı biçimde düzenlenmesini, nöbet günleri, çalışma saatleri ve noter sayılarının netleştirilmesini sağladıklarını bildirdi.

Tunç, 2002'de 1231 olan noterlik sayısını 2 bin 385'e yükselttiklerine dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl 40 yeni noterlik ihdas ettik. Noterlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlattığımız nöbetçi noterlik uygulamasıyla vatandaşlarımızın hafta sonları da noterlik hizmetine ulaşabilmesini sağladık. Nöbetçi noterliklerde bugüne kadar 3 milyon 960 bin 246 işlem gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Noterlik Kanunu'nda geçen yıl yapılan değişiklikle noterlerin hafta sonu ve tatil günlerinde çalışma usul ve esaslarını yasal zemine kavuşturduklarını anımsatan Tunç, "Bu kapsamda, 6 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Yönetmelik ile hafta sonu nöbet sisteminin ayrıntılı biçimde düzenlenmesini, nöbet günleri, çalışma saatleri ve noter sayılarının netleştirilmesini sağladık. Yeni uygulamalarla noterlik hizmetlerinde zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırdık." değerlendirmesini paylaştı.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ HATIRLATTI

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yapılan noterlik işlemi örneğinin, ülkemizde herhangi bir noterlikten alınabilmesine imkan sağladık. Yurt içinde gerçekleştirilen işlem örneklerinin başka şehirlerdeki noterliklerden temin edilebilmesini mümkün kıldık.

Noter ücretleri ile harç ve vergilerin kredi kartlarıyla ödenmesi uygulamasını hayata geçirdik. Güvenli ödeme sistemi, parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi ve e-Randevu sistemi gibi birçok yeniliğe imza attık. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürecek, noterlik müessesesini güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."

