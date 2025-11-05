Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması: AİHM kararı kesinleşmiş oldu

Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması: AİHM kararı kesinleşmiş oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2016 yılında tutuklanan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin konuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'nin kararının kesinleştiğini hatırlatan Bakan Tunç, müracaat halinde mahkemenin bir karar vereceğini belirtti.

Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarınaıklamada bulundu. Adalet Bakanı Tunç, AİHM Büyük Dairesi'nin Selahattin Demirtaşkararı hakkında konuştu.

Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması: AİHM kararı kesinleşti - 1. Resim

"KARAR KESİNLEŞTİ"

Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek" dedi.

Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması: AİHM kararı kesinleşti - 2. Resim

DEVLET BAHÇELİ: TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin yaptığıaçıklamada, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" demişti.

NE OLMUŞTU?

Selahattin Demirtaş, kamuoyunda '6-8 Ekim olayları' olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili yargılanmış, 42 yıl hapis cezası almıştı. AİHM'e taşınan dosyaya ilişkin yeni bir karar verilmişti.

Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması: AİHM kararı kesinleşti - 3. Resim

İlk olarak 8 Temmuz'da Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını 'hukuki açıdan sorunlu' bulan AİHM 2'nci Dairesi, 7 Ekim'de tutukluk hakkında ikinci kez 'hak ihlal' kararı vermişti. Adalet Bakanlığı, söz konusu karara 8 Ekim'de itiraz etmişve davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmişti. Büyük Daire tarafından itiraz reddedilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Portekiz Ligi'nde ortalığı karıştıran hakem raporu! Mourinho'dan ilk tepkiİran'ı karıştıran düğün: Hamaney'in danışmanı Şemhani'nin skandal videosu tartışmaları nasıl alevlendirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar: Terörsüz Türkiye'de yeni kavşaktayız - Gündem"Terörsüz Türkiye'de yeni kavşaktayız"2 bin litre hileli yağ ele geçirildi! Bu kadarına da pes - Gündem2 bin litre hileli yağ ele geçirildi! Bu kadarına da pesİmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermeye gitti - Gündemİmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade veriyorÖzel halk otobüsleri, ücretsiz kart sahiplerini almayacak! Karar, şehirde kriz çıkardı - GündemÖzel halk otobüsleri, ücretsiz kart sahiplerini almayacak! Karar, şehirde kriz çıkardıAntalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı - GündemAntalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı2026 Hac kurası sonuçları açıklandı: Yüz binlerce hacca gitmek isteyen aday bu anı bekledi - GündemMilyonlar ekrana kilitlendi: Hac kurası sonuçları açıklanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...