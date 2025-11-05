Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması: AİHM kararı kesinleşmiş oldu

Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarınaaçıklamada bulundu. Adalet Bakanı Tunç, AİHM Büyük Dairesi'nin Selahattin Demirtaşkararı hakkında konuştu.

"KARAR KES İ NLE Ş T İ "

Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek" dedi.

DEVLET BAHÇEL İ: TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin yaptığıaçıklamada, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" demişti.

NE OLMUŞTU?

Selahattin Demirtaş, kamuoyunda '6-8 Ekim olayları' olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili yargılanmış, 42 yıl hapis cezası almıştı. AİHM'e taşınan dosyaya ilişkin yeni bir karar verilmişti.

İlk olarak 8 Temmuz'da Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını 'hukuki açıdan sorunlu' bulan AİHM 2'nci Dairesi, 7 Ekim'de tutukluk hakkında ikinci kez 'hak ihlal' kararı vermişti. Adalet Bakanlığı, söz konusu karara 8 Ekim'de itiraz etmişve davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmişti. Büyük Daire tarafından itiraz reddedilmişti.