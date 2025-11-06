İHH Sudan için toplandı: Filistin’e saldıranlar kimlerse, Sudan’a saldıranlar da onlar

Nisan 2023’ten bu yana Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli bir iç savaş yaşanıyor. Çatışmalardan, 25 milyonu aşkın insan etkilendi. Ülkede, dünyanın en büyük iç göç krizi yaşanıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Sudan’daki duruma ilişkin basın açıklaması düzenlendi. İHH Genel Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasına açıklamasına İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın yanı sıra, Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Osama Mahjoub Hassan Dirar, İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Ata Mannan Bakhit, Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, İNSAMER Araştırmacısı Dr. Serhat Orakçı, İHH Program Geliştirme ve Strateji Birimi Koordinatörü Faruk Erkılıç ve Sudanlı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Basın açıklamasında ilk konuşmayı İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım yaptı.

"İÇ KAVGALARIN ARKASINDA HEP EMPERYALİZMİ GÖRÜYORUZ"

Yıldırım, “İslam dünyasında problemler hep üretiliyor. Bunlar bazen emperyalist güçler tarafından, bazen iç kavgalar... Ama her iç kavganın arkasında da mutlaka emperyalist bir gücün varlığını görüyoruz. Bizler İHH olarak, iç savaş denilen ama arkada birçok gücün varlığını gördüğümüz bu katliamların başladığı günden itibaren bütün bölgeler yardım ulaştırmak için gayret ettik ve ulaştırdık. Gemilerle yardım götürdük, konteynerlerle yardım götürdük ve bunları dağıtabileceğimiz bir ağ kurduk. Şimdi katliam daha da arttı ve Sudan için zaman tükeniyor. Sudanla ilgili yardım faaliyetlerini artırma adına bu basın toplantısını yapıyoruz. İnşallah kendi gemilerimizle yine yardım organize edeceğiz” dedi.

"SUDAN'A YARDIMLARI GAZZE'YE GÖNDERİR GİBİ GÖNDERİN"

Yıldırım, “Ne yazık ki, Sudan bölündü. Güney Sudan’ı aldılar. Güney Sudan petrol bölgesiydi. Darfur, altının ve Uranyumun olduğu bölgedir. Batılılar şimdi altını ve Uranyumu da almak istiyorlar ve orada da petrol var. Ve asıl bir sorun daha var, Sudan’ın bir bölümü, siyonist İsrail’in arz-ı mevud dediği topraklar içerisinde yer alıyor. Yani, kendilerine göre arz-ı mevud topraklarını parçalıyorlar. Filistin’e saldıran devletler hangileriyse, Sudan’a saldıranlar da onlardır. Çünkü, Sudan Afrika’nın en güçlü İslam devleti. İslam dünyasında Filistin’e yardım eden en güçlü iki devletten biriydi. Hemedti’ye sesleniyorum, Sudan’ın evladı ol. Bu katliamları yapanlara ceza ver. Tekrar orduyla buluş. Emperyalistler ve siyonistler kullanır ve atarlar. Sudan’daki katliamın arkasında olan Müslüman ülkelere de sesleniyorum, artık bırakın bunlara hizmet etmeyi; Allah’a hizmet edin, insana hizmet edin, topluma hizmet edin. Çocuk ve kadın katili olarak Allah’ın huzuruna gideceksiniz. Bütün dünyaya sesleniyorum, Sudan’a yardımları Gazze’ye gönderir gibi gönderin” ifadelerini kullandı.

"BM BİLE YARDIM DAĞITIM AĞINI KAYBETTİ"

İNSAMER Araştırmacısı Dr. Serhat Orakçı, Sudan’ın yaklaşık 3 yıldır bir kaosun ve iç savaşın içerisinde olduğunu belirtti. Orakçı, “Bu iç savaş, çok taraflı bir savaşa dönmüş durumda. Sudan üzerinde tahakküm kurmak isteyen güçlerin bir çekişme arenası haline geldi. Bu çekişmenin bedelini maalesef Sudan halkı ödüyor. Sudan’da şu anda dünyanın en büyük yerinden edilme krizi var. Milyonlarca kişi evini terk ederek daha güvenli alanlara göçme durumunda kaldı. Benim kayınvalidem 8 kere yer değiştirme zorunda kaldı. Bu gerçekten insanlar için çok acı bir tablo. Böyle bir durum karşısında bizim yapabileceğimiz, Sudan’a insani yardım ulaştırmak. Sivil toplum kuruluşlarının buradaki varlığı ve koordinasyonu çok kritik. Darfur bölgesinde Birleşmiş Milletler bile dağıtım ağını kaybetmiş durumda. El-Faşir’de yaşanan katliamları hepimiz izledik, biliyorsunuz. Çok acımasızca insanlara yönelik bir saldırı var. Bu korkunç katliamlar, halkı sindirmek için bilinçli olarak yapılıyor” ifadelerini kullandı.

"İHH OLARAK 4,6 MİLYON KİŞİYE DESTEK ULAŞTIRDIK"

İHH’nın Sudan’a yönelik yardımlarına değinen İHH Program Geliştirme ve Strateji Birimi Koordinatörü Faruk Erkılıç, “Bugüne kadar sahada görev yapan 10 kişilik ekibimiz ve iş birliği yaptığımız yerel kurumlarla birlikte, 15 farklı eyaletteki 4 milyon 600 binden fazla kişiye doğrudan insani yardım ulaştırdık. Hartum, Gadarif, Nyala ve El-Faşir şehirlerinde yaklaşık 800 bin sıcak yemek dağıttık. Ayrıca adak, akika kurbanları ve Kurban Bayramı vesilesiyle 275 bin tondan fazla kırmızı et dağıtımı gerçekleştirildi. 140 binden fazla gıda paketi farklı bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Bunun yanı sıra Türkiye’den düzenlediğimiz 8 yardım gemisi seferiyle, 333 konteyner, yani yaklaşık 5 bin ton insani yardım malzemesini 14 farklı eyalete ulaştırdık” dedi.

"25 MİLYONDAN FAZLA İNSAN SAVAŞTAN ETKİLENDİ"

Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Osama Mahjoub Hassan Dirar, 2023 yılında başlayan iç savaşla birlikte Sudan olarak çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Dirar, “Bu durum, en büyük göçün yaşanmasına sebep oldu. 25 milyondan fazla insan bu savaştan doğrudan etkilendi. Bu insanlar temel ihtiyaçlardan mahrum kalmış durumda. 12 milyon insan iç göçe mecbur kaldı. Çok sayıda insan da Etiyopya’ya ve Çad’a göç etmek zorunda kaldı. Bu kriz bizi ciddi sorunlarla karşı karşıya bıraktı. Bu vaziyetten dolayı eğitim ve sağlık sistemi durmuş vaziyette. Gıda desteğine de çok ciddi anlamda ihtiyaç var. Abluka sebebiyle insani yardımların içeriye girmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu zulmün durdurulması için, Darfur ve diğer bölgelere insani yardımların bir an önce ulaştırılması için sizlerden destek bekliyoruz. İHH’nın Sudan halkına yönelik yapmış olduğu yardımlar çok önemli. Sudan için gemiler gönderildi, yine devam eden sıcak yemek dağıtımları da önemli çalışmalar” dedi.

Başkonsolos Dirar, Sudan’da İHH’nın ziraat anlamında yapmış olduğu projelerden 96 bin ton civarında bir mahsulün elde edildiğini de sözlerine ekledi.

"SUDAN'DAKİ DURUM GAZZE'YLE BİRE BİR BAĞLANTILI"

Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, Sudan’daki durumun Gazze’yle bire bir bağlantısı olduğunu söyledi. Songür, “Gazze’deki İsrail soykırımını bölgesel bir problem olarak adlandıran küresel çete, Sudan’daki bu emperyalist zulmü de yine bölgesel bir problem olarak adlandırıyor. Hayır, bizim için bölgesel bir problem değil. Sadece geçtiğimiz hafta Sudan’da 2 bin kişi şehit edildi. Bu 2 bin kişinin neredeyse yüzde sekseni kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Sudan’daki zulüm o kadar arttı ki, uydu görüntülerinde insan kanlarının sokaklara taştığı görüldü. İslam coğrafyalarımız, bu küresel çeteler elinde ya nefsi sebeplerden, ya altın savaşlarından ya yer altı kaynaklarından dolayı sivil, çocuk dinlenmeden soykırımı uğruyor. Aynı ellerin, bölgeye insani yardım ulaştırılmasına engel teşkil ettiğini de gördük. Gazze örneğinde bunu yaşadık, Sudan örneğinde bunu yaşıyor, diğer coğrafyalarda bunu yaşıyoruz. Bizler, Mavi Marmara Derneği olarak Sudanlı kardeşlerimize yönelik gıda kampanyası başlattık” dedi.

"GÖÇÜN BİRÇOK ZORLUĞU VAR"

Sudan’da göç etmenin de birçok zorluğu olduğu olduğunun altını çizen Songür, “Göç ettikleri bu coğrafya, bir çöl coğrafyası. Çöl sıcaklarının ve çölün gece soğuğunun olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu şartlar altında, kardeşlerimiz hem canlarını, hem namuslarını korumak için hicret ediyorlar. Batı’nın salyalarını akıtarak, Orta Doğu’daki emperyalizmin ve siyonizmin uşağı olmuş ülkelerin salyalarını akıtarak baktığı Sudan, mücadelesini sonuna kadar sürdürecek, hem yer altı hem yer üstü kaynaklarıyla bu emperyal, bu siyonist güçlere hizmet etmeyecektir” diye konuştu.

"HDK, AMERİKA DESTEKLİ BİR YAPI"

İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Ata Mannan Bakhit de, Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri’nin orduya başkaldırdığını ve iç savaşın bu sebeple başladığını belirtti. Bakhit, “Hızlı Destek Kuvvetleri, bir yerlerden destekli olarak başkente kadar ulaştı. Bu bahsettiğimiz yapılanma, ciddi bir altyapı ve teknolojiye sahip bir yapılanma. Hızlı Destek Kuvvetleri, başka yerlerden desteklidir. Sudan’ın ordusunun, yüz yılı aşkın bir tarihi var. HDK, Hartum’dan ve diğer bölgelerden nasıl çıkarıldıysa, diğer bölgelerden de inşallah çıkarılacaktır. Hızlı Destek Kuvvetleri, Amerika ve diğer devletlerden destekli olmasına rağmen basın mensupları bu konuya neden değinmiyor?” dedi.