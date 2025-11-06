Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rıdvan Dilmen&#039;den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti
Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Ajax, Osimhen, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın 3-0'lık Ajax galibiyetini değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılılara Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'i getirecek puana dair dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı Osimhen'in 3 golüyle mağlup eden Galatasaray, İlk 24 için büyük avantaj yakalarken ilk 8'i de düşlemeye başladı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında, Galatasaray'ı ilk 8 ihtimalini değerlendirdi.

"GALATASARAY 8 PUAN DAHA ALIRSA YETER"

Galatasaray'ın 8 puan daha alması durumunda ilk 8'e girebileceğini söyleyen Dilmen, "Galatasaray 8 puan daha alırsa ilk 8 için yeter diyorum. Union Saint-Gilloise 3, Monaco 3, Atletico ve City'den 1'er puan alsa dahi yeter. 1 puan iyidir ikisi için de. Monaco çok Ajax deplasmanı gibi olmaz. Tabii fena takım değil ama o stat, deplasman stadı değil yani." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti - 1. Resim

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:

  • 25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise - 20.45
  • 9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
  • 21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45
  • 28 Ocak | Manchester City - Galatasaray - 23.00
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de gövde gösterisi! Uçaklar Kıbrıs semalarında140'tan fazla ölü, on binlerce kayıp! Asya'yı yıkan tayfun Vietnam'a ulaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
UEFA'dan Victor Osimhen'e büyük onur! Haaland, Kane ve Mbappe'yi solladı - SporUEFA'dan Victor Osimhen'e büyük onurBaşkan istifasını açıkladı: Üzülerek ayrılık kararı aldım - SporBaşkan istifasını açıkladı: Üzülerek ayrılık kararı aldımGalatasaray yenilgisi ayrılık getirdi! Apar topar bildiri yayımlandı, ortalık karıştı - SporApar topar bildiri yayımlandı, ortalık karıştıŞiddetli ağrıları geçmedi, 'ameliyat' kararı çıktı: Galatasaraylı yıldız haftalarca yok - SporGalatasaray'da ameliyat kararı: Haftalarca yokTrabzonspor'da Batagov'un talihsizliği: Milli davet aldığı hafta başına bu geldi - SporBüyük talihsizlik! Kariyerinde ilki yaşadı, başına bu geldiTürkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu: Maçlar ne zaman oynanacak? - SporTürkiye Kupası eşleşmeleri: Trabzonspor'un rakibi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...