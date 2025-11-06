Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti

Galatasaray'ın 8 puan daha alması durumunda ilk 8'e girebileceğini söyleyen Dilmen, "Galatasaray 8 puan daha alırsa ilk 8 için yeter diyorum. Union Saint-Gilloise 3, Monaco 3, Atletico ve City'den 1'er puan alsa dahi yeter. 1 puan iyidir ikisi için de. Monaco çok Ajax deplasmanı gibi olmaz. Tabii fena takım değil ama o stat, deplasman stadı değil yani." ifadelerini kullandı.