Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti
Galatasaray'ın 3-0'lık Ajax galibiyetini değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılılara Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'i getirecek puana dair dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı Osimhen'in 3 golüyle mağlup eden Galatasaray, İlk 24 için büyük avantaj yakalarken ilk 8'i de düşlemeye başladı.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında, Galatasaray'ı ilk 8 ihtimalini değerlendirdi.
"GALATASARAY 8 PUAN DAHA ALIRSA YETER"
Galatasaray'ın 8 puan daha alması durumunda ilk 8'e girebileceğini söyleyen Dilmen, "Galatasaray 8 puan daha alırsa ilk 8 için yeter diyorum. Union Saint-Gilloise 3, Monaco 3, Atletico ve City'den 1'er puan alsa dahi yeter. 1 puan iyidir ikisi için de. Monaco çok Ajax deplasmanı gibi olmaz. Tabii fena takım değil ama o stat, deplasman stadı değil yani." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:
- 25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise - 20.45
- 9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
- 21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45
- 28 Ocak | Manchester City - Galatasaray - 23.00
