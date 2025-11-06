140'tan fazla ölü, on binlerce kayıp! Asya'yı yıkan tayfun Vietnam'a ulaştı

Tayfun Kalmaegi, Filipinler’de 140’tan fazla kişinin ölümüne yol açtıktan sonra Vietnam’a ulaştı.

Fırtına, ülkenin orta kesimindeki Gia Lai eyaletinin kuzeyinden karaya çıktı ve bölgeyi şiddetli rüzgârlar ile sağanak yağışlarla vurdu.

SEL FELAKATLERİ, REKOR YAĞIŞLAR

CBC News'den edinilen bilgilere göre fırtına, zaten günlerdir rekor yağışların yol açtığı sel felaketleriyle sarsılan orta eyaletleri etkilerken geldi. Sel felaketlerinde en az 47 kişi hayatını kaybetmişti.

Meteoroloji yetkilileri, Kalmaegi’nin bazı bölgelerde 60 santimetreden fazla yağış bırakabileceği uyarısında bulunarak ölümcül toprak kaymaları ve ani sellerden endişe duyulduğunu bildirdi.

Birçok eyalette elektrik kesintileri yaşandı; ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Yetkililer ayrıca Danang ve Ho Chi Minh City gibi büyük şehirlerde de sel tehlikesi olduğunu duyurdu.

FİLİPİNLER'DE BÜYÜK YIKIM

Kalmaegi, Vietnam’a ulaşmadan önce Filipinler’in orta kesiminde büyük yıkıma neden oldu. Resmî verilere göre en az 142 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi kayboldu.

Afet veri tabanı EM-DAT, Kalmaegi’yi 2025 yılının en ölümcül tayfunu olarak kaydetti. Geçen yılın en ölümcül üçüncü tayfunu olan Trami 191 can almıştı.

Cebu eyaletinde "benzeri görülmemiş" sel suları arabaları, nehir kenarındaki gecekonduları ve hatta dev konteynerleri sürükledi.

Ulusal sivil savunma ofisi 114 ölüm doğrularken, Cebu yerel yönetimi 28 ek ölüm bildirdi. 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Cebu yakınlarındaki Liloan kasabasında 35 ceset bulundu.