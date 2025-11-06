Trabzonspor'da Batagov'un talihsizliği: Milli davet aldığı hafta başına bu geldi

Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında 8 Kasım Cumartesi günü CorendonAlanyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor, sakatlıklar sebebiyle savunma hattında sıkıntı yaşıyor.

SAVIC'TEN SONRA BAGATOV'DAN KÖTÜ HABER

Bordo-mavililerde 0-0 sonuçlanan Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic'in,çekilen MR sonucu sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmişti.Karadağlı stoperin, Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmezken; Karadeniz temsilcisine bir kötü haber de Arseniy Batagov'dan geldi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor’un Ukraynalı stoperi, son antrenmanda sakatlık yaşadı. Batagov'un durumu, çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacak.

UKRAYNA MİLLİ TAKIMI'NA İLK DAVET

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde kariyerinde bir ilk yaşamış ve Ukrayna Milli Futbol Takımıaday kadrosuna davet edilmişti.