Haberler > Spor > Trabzonspor'da Batagov'un talihsizliği: Milli davet aldığı hafta başına bu geldi

Trabzonspor'da Batagov'un talihsizliği: Milli davet aldığı hafta başına bu geldi

Trabzonspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Ukrayna Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen Arseniy Batagov, bordo-mavili ekibin son antrenmanında sakatlık geçirdi.

Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında 8 Kasım Cumartesi günü CorendonAlanyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor, sakatlıklar sebebiyle savunma hattında sıkıntı yaşıyor.

Trabzonspor'da Batagov'un talihsizliği: Milli davet aldığı hafta başına bu geldi - 1. Resim

SAVIC'TEN SONRA BAGATOV'DAN KÖTÜ HABER

Bordo-mavililerde 0-0 sonuçlanan Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic'in,çekilen MR sonucu sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmişti.Karadağlı stoperin, Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmezken; Karadeniz temsilcisine bir kötü haber de Arseniy Batagov'dan geldi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor’un Ukraynalı stoperi, son antrenmanda sakatlık yaşadı. Batagov'un durumu, çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacak.

Trabzonspor'da Batagov'un talihsizliği: Milli davet aldığı hafta başına bu geldi - 2. Resim

UKRAYNA MİLLİ TAKIMI'NA İLK DAVET

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde kariyerinde bir ilk yaşamış ve Ukrayna Milli Futbol Takımıaday kadrosuna davet edilmişti.

