Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Onana transferi cevabı: "Mümkün değil" diyerek sitem etti

Şampiyonluk mücadelesi verdikleri takımlarla aralarındaki gelir farkına vurgu yapan Doğan, "Onana'nın gerçeği belli. 1 yıl önce 70 milyon Euro'ya yakın para verip alınan kaleci. Ciddi de bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Anlatayım. Rakiplerimiz stadyumlarından 100-150 milyon Euro arası para kazanıyor. 700-800 bin, 1 milyon forma satıyorlar. Locaları dolu. Kombineleri aylar öncesinden bitiyor. Trabzonspor ise geçen yıl stadyumdan 5 milyon Euro zarar etti. Localarımıza talip yok. Kombineleri alan yok. Formaları alan yok. Böyle bir fark var. Taşıma suyu ile değirmen bir yere kadar döner." dedi.