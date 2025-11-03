Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Onana transferi cevabı: "Mümkün değil" diyerek sitem etti
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan kiraladıkları Andre Onana'nın transferinin mümkün olmadığını söyledi. Kamerunlu kalecinin bonservis ve maaşına dikkat çeken Doğan, rakip takımlarla olan gelir farkına vurgu yaparak sitem etti.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Manchester United'dan kiraladıkları Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın transferi için net konuştu.
Rakip takımlarla aralarındaki gelir farkına dikkat çeken Doğan, Kadırga TV'ye yaptığı açıklamada sitemkâr ifadeler kullandı.
"ONANA'NIN GERÇEĞİ BELLİ"
Şampiyonluk mücadelesi verdikleri takımlarla aralarındaki gelir farkına vurgu yapan Doğan, "Onana'nın gerçeği belli. 1 yıl önce 70 milyon Euro'ya yakın para verip alınan kaleci. Ciddi de bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Anlatayım. Rakiplerimiz stadyumlarından 100-150 milyon Euro arası para kazanıyor. 700-800 bin, 1 milyon forma satıyorlar. Locaları dolu. Kombineleri aylar öncesinden bitiyor. Trabzonspor ise geçen yıl stadyumdan 5 milyon Euro zarar etti. Localarımıza talip yok. Kombineleri alan yok. Formaları alan yok. Böyle bir fark var. Taşıma suyu ile değirmen bir yere kadar döner." dedi.