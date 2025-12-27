Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Beko, 2025 yılını galibiyetle kapattı
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Glint Manisa Basket'i 93-79 mağlup ederek, 11. galibiyetini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, 13'üncü hafta mücadelesinde Glint Manisa Basket'i konuk etti. Sarı-lacivertli takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 93-79 kazandı.
Brandon Boston Jr., kaydettiği 20 sayıyla Fenerbahçe Beko'nun en skoreri olurken; Tarık Biberovic 17, Metecan Birsen de 12 sayıyla oynadı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, galibiyet sayısını 11'e çıkardı. Glint Manisa Basket ise 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.
