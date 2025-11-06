Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 yılı tarihe geçiyor! En sıcak ilk 3 yıl arasında yer alacak

Anadolu Ajansı

Dünya Meteoroloji Örgütü, son günlerinde olduğumuz 2025 yılının kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacağını açıkladı. 2025 Küresel İklim Güncellemesi başlıklı raporda "2025'te olağanüstü sıcaklıkların endişe verici eğilimi devam etti" sözlerine yer verildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2025'in kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacağını bildirerek, 2025'te de olağanüstü sıcaklık eğilimlerinin devam ettiğinin altını çizdi.

WMO, Brezilya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında "2025 Küresel İklim Güncellemesi" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, "2025, kayıtlardaki ikinci veya üçüncü en sıcak yıl olacak. 2025'te olağanüstü sıcaklıkların endişe verici eğilimi devam etti." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, son 11 yılın, 176 yıllık kayıtlar arasındaki en sıcak dönem olduğu, son 3 yılın ise bu yıllar içinde en sıcak yıllar olarak kayda geçtiği belirtilerek, bu yıl ocak ve ağustostaki ortalama yüzey sıcaklığının, sanayi öncesi ortalamanın 1,42 santigrat derece üstünde olduğu vurgulandı.

"2024'te rekor seviyelere ulaşan ısıyı hapseden sera gazları ve okyanus ısı içeriği konsantrasyonları, 2025'te de artmaya devam etti." ifadesine yer verilen raporda, Arktik deniz buzunun kapladığı alanın kayıtlardaki en düşük seviyede olduğu kaydedildi.

Antarktika deniz buzunun kapladığı alanın yıl boyunca ortalamanın oldukça altında seyrettiğine işaret edilen raporda, doğal etkenlerden kaynaklanan küçük ve geçici bir aksamaya rağmen uzun vadeli deniz seviyesi yükselme eğiliminin devam ettiği aktarıldı.

AŞIRI İKLİM OLAYLARI, EKONOMİK KALKINMAYI ÖNLÜYOR

Raporda, "Ağustos 2025'e kadar yaşanan aşırı hava ve iklim olayları, yaşamlar, geçim kaynakları ve gıda sistemleri üzerinde domino etkisi oluşturdu. Bu durum, birçok bölgede yerinden edilmelere yol açarak sürdürülebilir kalkınmayı ve ekonomik ilerlemeyi önledi." ifadeleri kullanıldı.

2015'ten bu yana tehlikeli hava olaylarına karşı hayat kurtarıcı önlemler almayı amaçlayan "çoklu afet erken uyarı sistemleri" bildiren ülke sayısının 2 kattan fazla arttığı kaydedilen raporda, erken uyarı sistemi bildiren ülke sayısının 2024'te 56'dan 119'a yükseldiğine yer verildi.

Raporda, ülkelerin yüzde 40'ında hala çoklu afet erken uyarı sistemlerinin bulunmadığı vurgulanarak, bu kalan boşlukları kapatmak için acil eylem gerektiği ifade edildi.

İklimle ilgili etkenlerin yenilenebilir enerji arz ve talebini şekillendirdiğine değinilen raporda, güvenilir ve esnek temiz enerji sistemleri kurmak için bu etkileri öngörmenin büyük önem taşıdığı belirtildi.

BİLİMLE KÜRESEL SICAKLIK ARTIŞINI 1,5 SANTİGRAT DERECEYLE SINIRLAMAK HALA MÜMKÜN

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Bu eşi benzeri görülmemiş yüksek sıcaklıklar serisi, geçen yılki sera gazı seviyelerindeki rekor artışla birleştiğinde önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel ısınmayı, hedefi geçici olarak aşmadan 1,5 santigrat dereceyle sınırlamanın neredeyse imkansız olduğunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saulo, bilimin, yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceye düşürmenin hala mümkün ve gerekli olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

