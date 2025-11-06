Cami avlusunda acı olay! Herkes müdahale etti ama kurtarılamadı

Olay, saat 15.45 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi üzerinde bulunan Çelikler Camii önünde meydana geldi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, cami önündeki bankta hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bankta yatan kişinin 43 yaşındaki Bayram Akça olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ…

Kalp krizi sebebiyle öldüğü tahmin edilen Bayram Akça'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Alanya Adli Tıp morguna kaldırıldı.