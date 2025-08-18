Akıllara durgunluk veren olay! Günlerce şelalede mahsur kaldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki dağcı Ryan Wardwell, 10 Ağustos tarihinde bölgede popüler olan Seven Teacups şelalelerine gitti.

GÜÇLÜ AKINTI İPİ KOPARDI

İp yardımıyla şelaleden aşağı inmeye çalışan Wardwell, şiddetli akıntıları hesaba katmamıştı. Şelaleden dökülen güçlü akıntı, Wardwell’in bağlı olduğu ipi kopararak, bölgede mahsur kalmasına sebep oldu.

CBC News’in haberine göre, 46 yaşındaki dağcıdan haber alınamaması üzerine ekipler harekete geçerken, arama çalışmalarına uçaklar ve termal kameralar da katıldı. Zorlu arazi koşulları sebebiyle 11 Ağustos’taki çalışmalar sonuçsuz kalırken, ertesi gün drone yardımıyla yapılan çalışmada, dağcının hayatta ve bilincinin yerinde olduğu tespit edildi.

''BÜYÜK BİR ŞANS''

Kurtarma ekibi, helikopter yardımıyla adamın mahsur kaldığı bölgeye ulaşırken, olay anının görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

Yetkililer olayı ''büyük bir şans'' olarak nitelerken, Wardwell’in sadece hafif yaralar aldığı ve susuzluk nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.

ABD'nin Sequoia Ulusal Ormanı'nın bir parçası olan Seven Teacups Şelaleleri, ülkenin en tehlikeli kanyon geçiş rotalarından biri olarak kabul ediliyor.