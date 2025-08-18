Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kazakistan'da görülmemiş kaza! Oyun oynarken çamaşır makinesine sıkıştı

Kazakistan'da görülmemiş kaza! Oyun oynarken çamaşır makinesine sıkıştı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kazakistan'da bir çocuk, arkadaşıyla oyun oynarken çamaşır makinesinin tamburuna sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kazakistan'ın Ridder kentinde evde tek başına kalan iki kız çocuğundan biri oyun oynarken çamaşır makinesinin tamburuna sıkıştı.

EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Diğer çocuk, arkadaşının sıkışması üzerine acil yardım numarasını arayarak ekiplerden yardım istedi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çağrı üzerine eve gelen kurtarma ekibinin çocuğu sıkıştığı yerden kurtardığı ifade edilerek, ailelere çocuklarına acil yardım numarasının öğretmeleri çağrısında bulunuldu.

