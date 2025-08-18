Kazakistan'da görülmemiş kaza! Oyun oynarken çamaşır makinesine sıkıştı
Kazakistan'da bir çocuk, arkadaşıyla oyun oynarken çamaşır makinesinin tamburuna sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Kazakistan'ın Ridder kentinde evde tek başına kalan iki kız çocuğundan biri oyun oynarken çamaşır makinesinin tamburuna sıkıştı.
EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Diğer çocuk, arkadaşının sıkışması üzerine acil yardım numarasını arayarak ekiplerden yardım istedi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çağrı üzerine eve gelen kurtarma ekibinin çocuğu sıkıştığı yerden kurtardığı ifade edilerek, ailelere çocuklarına acil yardım numarasının öğretmeleri çağrısında bulunuldu.
