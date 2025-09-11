Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kaçkarlar’da kayıp dağcı alarmı! Polonyalı turistler mahsur kaldı

Kaçkarlar’da kayıp dağcı alarmı! Polonyalı turistler mahsur kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kaçkarlar’da kayıp dağcı alarmı! Polonyalı turistler mahsur kaldı
Kaçkar Dağları, Dağcı, Kayıp, Polonya, Kar Yağışı, AFAD, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kaçkar Dağları’nda zirve dönüşünde yollarını kaybeden 2 Polonyalı dağcı için ekipler alarma geçti. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kalan dağcılara kısa süre içinde ulaşılması bekleniyor. Yetkililer, bölgede izinsiz ve rehbersiz tırmanışlara karşı uyarıda bulundu.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası’ndan Kaçkar Dağları’na zirve tırmanışı yapan iki Polonyalı dağcı, dönüş yolunda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle rotalarını kaybetti. Ailelerine video göndererek yollarını kaybettiklerini bildiren dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçkarlar’da kayıp dağcı alarmı! Polonyalı turistler mahsur kaldı - 1. Resim

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, yerel dağ rehberleri ve Çamlıhemşin Arama Kurtarma (ÇAKUT) ekipleri, dağcıların bulunduğu bölgeye ulaşmak için Kaçkarlar’ın sarp ve karlı parkurlarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin kısa süre içerisinde turistlere ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Kaçkarlar’da kayıp dağcı alarmı! Polonyalı turistler mahsur kaldı - 2. Resim

Kavrun Dernek Başkanı Hüseyin Şahin, “Ekiplerimiz hızla ilerliyor, kısa süre içinde dağcılara ulaşılacak” açıklamasında bulundu. Yetkililer ise bölgede hava koşullarının aniden değişebildiğine dikkat çekerek dağcıların izinsiz ve rehbersiz tırmanış yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Anket sonuçları ortaya çıkardı! Alman pilotlar uçuşlarda uyuyorVatandaşa yedireceklerdi! Başkentte tonlarca bozuk et ele geçirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vatandaşa yedireceklerdi! Başkentte tonlarca bozuk et ele geçirildi - GündemBaşkentte tonlarcası ele geçirildi, imha edildiBakan Fidan'dan Doha saldırısı sonrası sert sözler: Alçak saldırı karşısında Katar'la beraberiz - GündemDoha saldırısı sonrası Tel Aviv'e sert çıkışKartalkaya faciasında yeni skandal! Müşterilerden önce otel yetkililerine koştu - GündemMüşterileri bıraktı patronlarını kurtarmaya koştu"Antalya Kalesi'nin satışa çıkarıldığı"na ilişkin iddialara DMM'den yalanlama! - Gündem"Antalya Kalesi satışa çıkarıldı" iddiasına yalanlama!Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen tutuklandı - GündemEski belediye başkanı ile kardeşi tutuklandı!Ankara'da son dakika korkutan bir deprem oldu! AFAD duyurdu - GündemAnkara'da son dakika korkutan deprem
Sonraki Haber Yükleniyor...