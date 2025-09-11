Kaçkarlar’da kayıp dağcı alarmı! Polonyalı turistler mahsur kaldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası’ndan Kaçkar Dağları’na zirve tırmanışı yapan iki Polonyalı dağcı, dönüş yolunda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle rotalarını kaybetti. Ailelerine video göndererek yollarını kaybettiklerini bildiren dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, yerel dağ rehberleri ve Çamlıhemşin Arama Kurtarma (ÇAKUT) ekipleri, dağcıların bulunduğu bölgeye ulaşmak için Kaçkarlar’ın sarp ve karlı parkurlarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin kısa süre içerisinde turistlere ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Kavrun Dernek Başkanı Hüseyin Şahin, “Ekiplerimiz hızla ilerliyor, kısa süre içinde dağcılara ulaşılacak” açıklamasında bulundu. Yetkililer ise bölgede hava koşullarının aniden değişebildiğine dikkat çekerek dağcıların izinsiz ve rehbersiz tırmanış yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.