Kaçkarlar’da kayıp dağcı alarmı! Polonyalı turistler mahsur kaldı
Kaçkar Dağları’nda zirve dönüşünde yollarını kaybeden 2 Polonyalı dağcı için ekipler alarma geçti. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kalan dağcılara kısa süre içinde ulaşılması bekleniyor. Yetkililer, bölgede izinsiz ve rehbersiz tırmanışlara karşı uyarıda bulundu.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası’ndan Kaçkar Dağları’na zirve tırmanışı yapan iki Polonyalı dağcı, dönüş yolunda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle rotalarını kaybetti. Ailelerine video göndererek yollarını kaybettiklerini bildiren dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, yerel dağ rehberleri ve Çamlıhemşin Arama Kurtarma (ÇAKUT) ekipleri, dağcıların bulunduğu bölgeye ulaşmak için Kaçkarlar’ın sarp ve karlı parkurlarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin kısa süre içerisinde turistlere ulaşmasının beklendiği bildirildi.
Kavrun Dernek Başkanı Hüseyin Şahin, “Ekiplerimiz hızla ilerliyor, kısa süre içinde dağcılara ulaşılacak” açıklamasında bulundu. Yetkililer ise bölgede hava koşullarının aniden değişebildiğine dikkat çekerek dağcıların izinsiz ve rehbersiz tırmanış yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.