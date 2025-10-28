Vizesiz seyahat askıda... Karadağ kararından geri döner mi?

Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da çıkan bir kavgada Karadağlı bir gencin bıçaklanarak yaralanmasının ardından iki Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı.

Olay sonrası sosyal medyada yayılan çağrılarla, Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Karadağ yönetimi son olarak vize serbestisi kararını askıya aldı.

VİZE SORUNU NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

TGRT Haber'de Alper Altun'un sorularını cevaplayan Karadağ Milletvekili Nadja Lakovic yaşanan gelişmelere ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. Lakovic "Sadece Türk vatandaşları için değil bu bizim için de şok. Biz kardeş ülkeyiz, ilişkilerimiz, iş bağlantılarımız çok güçlüdür. Ülkeler arası ilişkileri gölgelemesine izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

Altun'un "Vizesiz geçiş hakkının iptali ne zamana kadar devam eder?" sorusuna ise "Maalesef bilgim yok umarım kısa sürer. Biz bu zamana kadar Türk vatandaşlarını seve seve kabul ettik. Umarım kısa sürer" şeklinde cevap verdi.

13 BİN TÜRK VATANDAŞI YAŞIYOR

Karadağ’da yaklaşık 13 bin 300 Türk vatandaşının ikamet ettiği biliniyor.

Dışişleri kaynakları, Podgoritsa’daki olayları “yakından izlediklerini” belirtirken, iki ülke arasında diplomatik temasların sürdüğü ifade etti.