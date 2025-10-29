AK Parti'den Cumhuriyet’in 102. yılına özel video: Atatürk’le başladı, Erdoğan’la tamamlandı! "Mirasa sahip çıkan biziz"
AK Parti, Cumhuriyet’in 102. yılı için Türkiye’nin son yıllardaki büyük yatırımlarını ve Milli Teknoloji Hamlesi’ni anlatan özel bir video yayımladı. Atatürk’ün yapay zekâ ile oluşturulan görüntüsüyle başlayan videoda TOGG, KAAN, TCG Anadolu, Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi projelere yer verildi. Erdoğan’ın videoda "Eğer bu ülkede bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz" sözleri ise dikkat çekti.
AK Parti,Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalar ve Türkiye'nin kazanımlarının yer aldığı video hazırladı.
Yayınlanan videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zekâ görüntüsü ile başlarken içeriğinde TOGG, Yüksek Hızlı Tren, Kaan, Çanakkale köprüsü, TCG Anadolu gemisi, İstanbul Havalimanı, ambulans helikopter yer verildi.
ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN KESİT KULLANILDI
Videoda Başkan Erdoğan'ın, "Cumhuriyete ve gazinin hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesi bu ülkeye ve millete verdiğiniz hizmetten, yaptığınız eserler, kazandırdığınız değerlerdir. Eğer bu ülkede bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz" ifadelerini yer verildi.
Mesajın sonunda "Cumhuriyet ideallerimiz Türkiye Yüzyıl'ında gerçek oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" denildi.