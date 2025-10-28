Bursa’nın barajlarında 'dakikalık umut'... Dolduğu gibi boşalıyor

Geçmişte su şehri olarak anılan Bursa, son bir buçuk aydır tarihinin en kritik kuraklık dönemlerinden birini yaşıyor. Şiddetli sıcaklıklar ve yağışsız geçen haftalar nedeniyle kentin ana su kaynakları olan Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranı yüzde 0’a kadar düştü.

Belediye, kent genelinde su kesintileriyle tasarruf önlemleri almaya çalışırken, son günlerde etkili olan yağışlar kente kısa süreli nefes aldırdı.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (BUSKİ) verilerine göre, yağışların ardından baraj doluluk oranı yüzde 0,37’ye kadar yükseldi. Ancak bu artış uzun sürmedi, oran saatler içinde 0,35’e geriledi.

3 GÜN KESİNTİ OLMAYACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yağışların kente bir nebze rahatlama sağladığını belirterek, 28-29-30 Ekim tarihlerinde su kesintisi uygulanmayacağını açıkladı.

Tasarrufla ilgili yapılan su kesintilerine vatandaşların destek verdiğini belirten Başkan Bozbey, “3 gün boyunca mevcut yağan yağmurlardan kaynaklı biraz olsun barajımıza gelen suda hareketlilik gözlemledik. Bunun sonucunda da 3 gün boyunca su kesintilerini kaldırıyoruz. 28, 29 ve 30 Ekim günlerinde su kesintisi olmayacak.

30 Ekim’de tekrar arkadaşlarımızla birlikte değerlendirme yapacağız. Bursalıların tasarrufuyla birlikte bir değerlendirme sonucu ortaya çıkacak. Böylece inanıyorum ki yağmurun da yağması ve barajlarımızdaki su seviyesinin de yükselmesiyle kesintiyi ortadan kaldıracağız” dedi.