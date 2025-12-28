Adana'da 63 yaşındaki Menekşe Bozkurt, yolda ölü bulundu. Yaşlı kadının evden bahçeye portakal toplamak için çıktığı öğrenildi.

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi'nde yolda bir kadının hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, 112'yi arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adanada portakal toplamaya çıkan kadın yolda ölü bulundu

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kadının hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri durumu polise bildirdi. Polis ise yaptığı çalışmada ölen kadının 63 yaşındaki Menekşe Bozkurt olduğunu tespit etti.

Adanada portakal toplamaya çıkan kadın yolda ölü bulundu

PORTAKAL TOPLAMAYA ÇIKMIŞ

Menekşe Bozkurt’un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, kadının kalp krizinden öldüğü değerlendirildi. Bozkurt'un Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki bahçeden portakal toplamaya gittiği, evine dönerken yol kenarında fenalaşarak öldüğü düşünülüyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bozkurt’un kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası