Fenerbahçe Beko - Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko - Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde sezonun erken haftalarında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Maçı tribünden takip edemeyecek basketbolseverler Fenerbahçe Beko maçı yayın ve izleme bilgilerini araştırıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko - Petkimspor arasındaki mücadele yakından takip edilecek. 

FENERBAHÇE BEKO - PETKİM SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan yayın kanalı, beIN Sports 5 üzerinden canlı olarak ekrana gelecek. 

Bu kanal, Digiturk platformunda 81. kanalda, Kablo TV'de ise 236. kanalda yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Beko'nun evinde Petkimspor ile oynayacağı mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Salonun kapasitesi 13.000 kişiyle dolu bir atmosfer vaat ederken, Petkimspor'un deplasman mücadelesi de yakından takip edilecek.

FENERBAHÇE BEKO PETKİM SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

