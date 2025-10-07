Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çorum'da orman yangını: 620 dönüm alan zarar gördü

Çorum'da orman yangını: 620 dönüm alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çorum&#039;da orman yangını: 620 dönüm alan zarar gördü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da arazide çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangında yaklaşık 620 dönüm alan zarar gördü.

Çorum'un Elmalı köyü yakınlarındaki arazide anız yakılmasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangına köylüler de su tankerleri ve traktörlerle müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 620 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Millilerin rakipleri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MİT Başkanı Kalın, Mısır'daki Gazze ateşkes müzakerelerine katılacak - GündemTürkiye, Gazze'de barış için masadaİsrail esir almıştı! 15 Türk aktivist Türkiye'de! - Gündem15 Türk aktivist Türkiye'deTürkiye’den Selahattin Demirtaş talebi: AİHM kararı yeniden incelensin - GündemAİHM'ye Selahattin Demirtaş talebiİstanbul’da akşam trafiği kilitlendi: Avrupa’da yüzde 76, Anadolu’da yüzde 83 yoğunluk - Gündemİstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyorMeteoroloji haritayı güncelledi! 39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı - Gündem39 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı“Gereği Yapıldı” uygulaması geliyor! Vatandaşın ihbarları anında Emniyet'e ulaşacak - Gündem“Gereği Yapıldı” uygulaması geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...