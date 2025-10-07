Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Gereği Yapıldı" uygulaması geliyor! Vatandaşın ihbarları anında Emniyet'e ulaşacak

“Gereği Yapıldı” uygulaması geliyor! Vatandaşın ihbarları anında Emniyet'e ulaşacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşların asayiş ve trafik ihlallerini anında bildirebileceği “Gereği Yapıldı” adlı mobil uygulamayı duyurdu. Yeni sistemle çekilen görüntüler resmî delil sayılacak, ihbarların sonuçları doğrudan vatandaşla paylaşılacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin korunması için hayata geçirilecek yeni mobil uygulamayı duyurdu. “Gereği Yapıldı” adını taşıyan uygulama, asayiş ve trafik alanında vatandaşların doğrudan ihbarda bulunabileceği dijital bir platform olarak hizmet verecek.

Göreve geldiği günden bu yana sosyal medyada kendisine iletilen sorunlarla ilgili yapılan işlemleri “Gereği Yapıldı” etiketiyle paylaştığını hatırlatan Yerlikaya, bu anlayışı artık dijital bir adım öteye taşıdıklarını söyledi. 

Yerlikaya, “Bunu yaptığımızda hataların daha az yaşandığı, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölümden oluşuyor: asayiş ve trafik. Örneğin bir esnaf bir ihlal gördüğünde görüntüleyip bize gönderecek. Biz de gereğini yapıp hem o kişiye hem de ekranı izleyen herkese sonucu göstereceğiz.” dedi.

Trafik kurallarına uymanın artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Şehirler büyüdü, artık nüfusun yüzde 90’ı şehirlerde yaşıyor. Yollarımız iyi, imkanlarımız var. Ancak kurallarla ilgili oyalanacak vaktimiz yok. Caydırıcı kuralların uygulanmasında her gecikme, can kaybı demektir.” ifadelerini kullandı.

GEREĞİ YAPILDI UYGULAMASININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:

* Trafikte çekilen görüntüler, resmî delil olarak kabul edilecek.
* Vatandaşlar ihlalleri doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sistemine yükleyebilecek.
* Yapılan her ihbarın sonucu, bildirim yapan kişiyle paylaşılacak.
* Şiddet, saldırı veya tehlikeli sürüş gibi durumlara anında müdahale edilecek.
* Uygulama, EGM Mobil altyapısıyla entegre şekilde çalışacak.

Yeni uygulamanın kısa süre içinde vatandaşların kullanımına sunulması ve trafik ile asayiş ihlallerinin önlenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

