Sanatçı Ali Uslu’nun Gazze’de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek için hazırladığı “Sessiz Ayakkabılar” sergisi, Kalyon Kültür Zone’da sanatseverlerle buluşuyor. Seramikten yapılan 200 çift çocuk ayakkabısı, savaşta yarım kalan hayatların sessiz tanıklığını sunuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri devam eden savaşta 72 bin kişi İsrail tarafından katledildi. Bu insanların 18 binden fazlası ise henüz çocuktu. İşte bu drama bugünlerde enteresan bir sergiyle dikkat çekiliyor.

Sanatçı Ali Uslu’nun Gazze’de yarım kalan hayatların izini seramik ve resim sanatıyla görünür kıldığı eserlerden meydana gelen “Sessiz Ayakkabılar” sergisi, Kalyon Kültür Zone’da görülebiliyor. Uslu’nun seramikten yaptığı 200 çift çocuk ayakkabısı ve iki tablodan meydana gelen sergi, Orta Doğu’da devam eden drama çarpıcı şekilde dikkat çekiyor.

Kırılgan ancak kalıcı bir malzeme olan seramikten yapılan ayakkabılar, savaşta hayatını kaybeden çocukları temsil ediyor.

BU BİR VİCDAN SINAVI

Sergiye dair açıklama yapan sanatçı Ali Uslu “Gazze’de yaşananlar, sadece bölgesel bir sorun değil, aynı zamanda küresel bir endişe kaynağı ve insanlık için bir vicdan sınavıdır. 21. yüzyılda maalesef ki insanlık onuru yerle bir olmuştur. Bir sanatçı olarak amacım Gazze’deki masum çocukların seslerini duyurabilmektir. Sessiz Ayakkabılar’ sergisi de bu sesin yankısıdır” dedi.

Serginin küratörlüğünü yapan Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora ise Gazze’de hayatını kaybeden çocukların gerçek hikâyesinden yola çıkarak yokluk ve hafıza üzerine düşündüren güçlü bir görsel dil kurulduğunu söyledi. Sergi, 30 Nisan tarihine kadar Üsküdar’daki Nevçarşı Alışveriş Merkezi’nde bulunan Kalyon Kültür Zone’da ziyaret edilebilecek.

