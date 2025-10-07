MİT Başkanı Kalın, Mısır'daki Gazze ateşkes müzakerelerine katılacak

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek olan Gazze ateşkes müzakerelerine katılacak. Kalın'ın yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası ve insani yardımların ulaştırılması yer alıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ekim Çarşamba günü Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde yapılacak Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak.

MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MASADA OLACAK KONULAR

MİT Başkanı Kalın'ın yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası ve insani yardımların ulaştırılması yer alıyor.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ WİTKOFF KAHİRE'YE GELECEK

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Kahire'yi ziyaret edeceğini ve Trump'ın Gazze planının BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Görüşmelerin sonuçlanması durumunda beklenenlere ilişkin Abdulati, "Trump'ın, özellikle savaşın sona erdirilmesi ve Batı Şeria'nın ilhakı ve yerinden edilmelerinin reddedilmesi gibi yapıcı unsurlar içeren ve eylem için yeni bir temel teşkil eden planını uygulama gücüne tamamen güveniyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

