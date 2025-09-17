Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MİT Başkanı Kalın, Şam'da Suriye lideri Şara ile görüştü

MİT Başkanı Kalın, Şam'da Suriye lideri Şara ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam'a gitti. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede; ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik meseleleri ve son gelişmeler ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Güvelik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın ve Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

SURİYE'YE TAM DESTEK VURGUSU

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.

"TÜRKİYE ŞAM'A HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR"

Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.

 
