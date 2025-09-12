Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şara'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması: Bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyor

Şara'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması: Bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şara&#039;dan SDG&#039;nin entegrasyonu açıklaması: Bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki SDG'nin entegrasyonuna dair açıklamalarda bulundu. Şara "SDG ile müzakereler iyi gidiyordu ancak anlaşmanın uygulanmasında bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyor" dedi. Öte yandan Şara, İsrail ile müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin 1974 Anlaşması'na bağlı olduğunu bildirerek, "İsrail’in (Golan Tepelerindeki) 8 Aralık’tan önceki pozisyonuna dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapılıyor." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye resmi televizyonu El İhbariyye kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şara'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması: Bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyor - 1. Resim

Suriye'nin 1974 Anlaşması’na bağlılığını gösterdiğini ve Birleşmiş Milletler'e (BM) yazı gönderdiklerini, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) eski durumuna dönmesini talep ettiklerini bildirerek "İsrail’in 8 Aralık’tan önceki haline dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapılıyor." bilgisini verdi.

Suriye'nin geçiş döneminde olduğunu belirten Şara, "Seçimlerden sonra bir anayasa hazırlanacak ve içinde pek çok detay olacak. Ancak bizim benimsediğimiz politika, her alanda eş zamanlı çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

SDG'NİN ŞAM'A ENTEGRASYONU

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin tüm Kürt bileşenini temsil etmediğini vurgulayan Şara, "SDG ile müzakereler iyi gidiyordu ancak anlaşmanın uygulanmasında bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyor." şeklinde konuştu.

GOLAN TEPELERİ VE UNDOF

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalanan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Nepal'de Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti, seçimler 5 Mart'ta
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'de "mutlak butlan" seferberliği: Genel Merkezi direniş üssüne çevirecekler - GündemCHP'de "mutlak butlan" seferberliğiBir aile yok oldu! Nehire uçan araçta feci son - GündemBir aile yok oldu!Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan İBB davasına dahil edildi! Bir kez daha tutuklama talep edildi - GündemBir kez daha tutuklama talep edildi!'Sahte diploma' davasında ara karar! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava 20 Ekim'e ertelendi - Gündem'Sahte diploma' davasında ara karar!İBB Meclisi onayladı! Yediemin otopark ücretlerine büyük zam - GündemYediemin otopark ücretlerine büyük zamİzmir karakol saldırısında yeni gelişme! Saldırgan ve babası tutuklandı - GündemSaldırgan ve babası tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...