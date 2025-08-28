Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ahmed eş-Şara'nın babası Hüseyin eş-Şara 8 Aralık devrimini anlattı

- Güncelleme:
Suriye'de 8 Aralık'ta Beşar Esad'ın devrilmesine giden süreçte devrime öncülük eden ve Suriye Cumhurbaşkanı olan Ahmed eş-Şara'nın babası Hüseyin eş-Şara o süreci anlattı. Baba eş-Şara, oğlunun Esad rejimine ilk saldırıyı başlatmadan önceki gece kendisine sorduğu soru ile anlattığı detayları ilk kez açıkladı.

HABER MERKEZİ - Baas Partisi'nin 61 yıllık rejimi Suriye'de 8 Ekim'de başarıya ulaşan devrim ile son buldu. Sürece liderlik eden mevcut Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın mücadelesine ilişkin detaylar gün yüzüne çıkıyor. 

Cumhurbaşkanı eş-Şara'nın babası Hüseyin eş-Şara, oğlunun Esad rejimine saldırmadan hemen önce kendisine sorduğu soruyu ve aralarında geçen konuşmayı anlattı. 

Ahmed eş-Şara'nın babası Hüseyin eş-Şara 8 Aralık devrimini anlattı: - 1. Resim

HALEP'E SALDIRACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

Baba eş-Şara, saldırıların ilk ayağı olan Halep saldırısı öncesi oğlunun kendisine "Halep’e saldırmak konusunda ne düşünüyorsun” sorusunu sorduğunu ve kendisinin “Boş ver zor olur, İdlib’te güvende kal, Hama, Güney İdlib ve Batı Halep elinden gitti, Rusya, İran ve Rejim var kendini belaya sokma" cevabını verdiğini dile getirdi. 

"BİZ GÜÇLÜYÜZ" ÇIKIŞI 

Ahmed eş-Şara'nın Halep'e saldırma fikrini orada öğrendiğini ifade eden baba eş-Şara, oğlunun kendisine "Biz güçlüyüz, Hamas ve Hizbullah’tan bile güçlüyüz” sözlerini sarf ettiğini vurguladı. 

Ahmed eş-Şara'nın babası Hüseyin eş-Şara 8 Aralık devrimini anlattı: - 2. Resim

"SABAH KALKTIĞIMDA SALDIRIYI ÖĞRENDİM"

Halep'e yönelik saldırıyı sabah öğrendiğinin altını çizen baba eş-Şara "Kızım sabah beni uyandırdı ve “saldırdılar” dedi. Televizyonu açtım ve Batı Halep’in kurtarıldığını gördüm" dedi. 

