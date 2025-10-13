Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de havaalanında facia! Yakıt ikmal hortumu kontrolden çıktı, o anlar kamerada

ABD'de havaalanında facia! Yakıt ikmal hortumu kontrolden çıktı, o anlar kamerada

Havaalanı, Güvenlik, Teksas, Kazalar, Uçak, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Teksas eyaletinde havaalanında çalışan bir kişi, uçağa yakıt dolduracağı esnada yakıt ikmal hortumunun kontrolünü kaybetti. Bunun sonucunda binlerce litrelik yanıcı sıvı, pistteki bir uçağın etrafına saçılırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

ABD’nin Dallas-Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki bir American Eagle uçağına yakıt ikmali yapan bir personel, elindeki hortumun kontrolünü kaybetti. 

BİNLERCE LİTRELİK YAKIT YERE SAÇILDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çalışanın yakıt hortumunu düşürdüğü ve hortumun uçağın altına doğru kıvrılmasıyla jet yakıtının kontrolsüz bir şekilde püskürdüğü görülüyor. 

Olayın ardından Dallas-Fort Worth Havalimanı sözcüsü The Post'a yaptığı açıklamada, havalimanının sızıntı önleme altyapısının sızıntıyı tespit ettiğini ve yüzeyin temizlendiğini söyledi.

ABD'de havaalanında facia! Yakıt ikmal hortumu kontrolden çıktı, o anlar kamerada - 1. Resim

Yüzeye püsküren yakıtın miktarı henüz belirlenemezken American Airlines, "DFW Havalimanı ve havalimanının yakıt ikmal şirketi Menzies ile birlikte olayı araştırıyoruz ve temizlik konusunda prosedüre uygun olarak birlikte çalıştık" dedi.
Görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlenirken binlerce yorum da aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

