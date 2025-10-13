Dünyanın gözü Orta Doğu'da! Netanyahu'dan Trump'a "altın güvercin" hediyesi
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da düzenlenecek Gazze zirvesi öncesi İsrail'e gitti. Havalimanından İsrail Meclisi'ne geçen Trump'a Başbakan Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir hediye takdim edildi. Netanyahu, Trump'a "altın güvercin" hediye etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e ulaştı. Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi karşılama töreni sonrası Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı. Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.
Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç." mesajını yazarak imzaladı.
NETANYAHU'DAN DİKKAT ÇEKEN HEDİYE
İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump'a "altın güvercin" hediye etti. Netanyahu, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.
