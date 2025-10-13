Dünyanın gözü Orta Doğu'da! Netanyahu'dan Trump'a "altın güvercin" hediyesi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e ulaştı. Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi karşılama töreni sonrası Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı. Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç." mesajını yazarak imzaladı.

NETANYAHU'DAN DİKKAT ÇEKEN HEDİYE

İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump'a "altın güvercin" hediye etti. Netanyahu, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.