Meteoroloji 24 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor, işte o iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 Kasım 2025 Pazar günü için hava durumu tahminini paylaştı. Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak yağış için uyaran Meteoroloji, 24 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte bugün için il il hava durumu…
- Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
- Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
- Kayseri, Erzurum ve Kars'ta karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
- Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
30 Kasım hava durumu raporuna göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şöyle:
Bursa, Çanakkale, İstanbul, Denizli, İzmir, Afyonkarahisar, Manisa, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Samsun, Diyarbakır, Antep ve Siirt.
3 İL İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI
Kayseri, Erzurum ve Kars'ta ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Tahminlere göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun çevreleri yağışlı geçecek.
Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
3 İLDE SEL FELAKETİ RİSKİ
Meteoroloji özellikler Mersin, Adana ve Hatay’ı sağanak yağış için uyardı. Yapılan uyarıda şöyle denildi: Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KARADENİZ’DE RÜZGAR BEKLENİYOR
Meteoroloji Orta Karadeniz için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Uyarıda “Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji’nin son tahminine göre bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı