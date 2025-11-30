Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 Kasım 2025 Pazar günü için hava durumu tahminini paylaştı. Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak yağış için uyaran Meteoroloji, 24 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte bugün için il il hava durumu…

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

30 Kasım hava durumu raporuna göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şöyle:

Bursa, Çanakkale, İstanbul, Denizli, İzmir, Afyonkarahisar, Manisa, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Samsun, Diyarbakır, Antep ve Siirt.

İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı bekleniyor

3 İL İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Kayseri, Erzurum ve Kars'ta ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Tahminlere göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun çevreleri yağışlı geçecek.

Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde hava sağanak yağışlı olacak

3 İLDE SEL FELAKETİ RİSKİ

Meteoroloji özellikler Mersin, Adana ve Hatay’ı sağanak yağış için uyardı. Yapılan uyarıda şöyle denildi: Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KARADENİZ’DE RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Orta Karadeniz için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Uyarıda “Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Karadeniz için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji’nin son tahminine göre bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay'da sel felaketine karşı uyarı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

