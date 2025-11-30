Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören ve 80 santimetre kayma yaşanan Hatay'ın İskenderun Sahili, yenileme çalışmalarının ardından 29 Kasım'da düzenlenen törenle açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sahil, modern görünümüyle beğeni topladı. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler düzenlemeden memnun olduklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, 80 santimetre kaymanın yaşandığı Hatay'ın İskenderun Sahili'nin yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başlamıştı.

YENİLENEN İSKENDERUN SAHİLİ AÇILDI

Ekiplerin gece-gündüz süren aralıksız çalışmalarıyla inşası tamamlanan İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi'nin ilk etabı düzenlenen törenle 29 Kasım 2025 tarihinde hizmete açıldı. Deprem sonrası vatandaşların özlediği İskenderun Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, sahilde gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarından memnun olduklarından dile getirdiler.

"ESKİ İSKENDERUN'DAN ESER YOK"

Yapılan çalışmaların İskenderun'a modern bir görüntü kazandırdığını ifade eden Tuğba Kabran, "Daha tam olarak bitmemiş ama bittiği kadarıyla söyleyebilirim ki çalışmalar gayet güzel gidiyor. Burada tabii ki acımız çok büyük. Ben yıllardır burada değilim ama yılda bir ailemi ziyarete geliyorum. Şimdiki İskenderun çok çok farklı. Güzelleşiyor, modernleşiyor. Eski İskenderun'dan eser yok diyebilirim. İnsanlarımız da memnun görünüyor. Ben de burada olmaktan çok memnun kaldım. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi.

"HEM HAVASI HEM DENİZİ HEM DE İNSANLARI MÜKEMMEL"

İskenderun'a ilk kez geldiğini söyleyen Mustafa Kabran ise sahilin kendisini etkilediğini ifade ederek, "Ben Manavgatlıyım. Eşimin memleketi olduğu için hem aile ziyareti hem de çevreyi görelim diye geldik. İskenderun'a ilk gelişim ama son olmayacağının garantisini verebilirim. Hem havası hem denizi hem insanları mükemmel. Eşimin anlattıkları ve fotoğraflarda gördüklerimizden çok daha güzel bir sahil olmuş. Altyapıdan üstyapıya kadar her yaş grubuna hitap eden bir düzenleme yapılmış. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Çalışmalar tamamlandığında çok daha güzel olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

