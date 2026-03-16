İş dünyası temsilcileri, İstanbul Dostları tarafından düzenlenen geleneksel sahur programında Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda bir araya geldi. Yaklaşık bin iş insanının katıldığı program, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin onur konuğu ve ev sahibi Emrullah Turanlı, konuşmasında iş dünyası temsilcilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Turanlı, Japonya’da uygulanan yüksek deprem güvenliği kriterleri esas alınarak inşa edilen Taşyapı Şişli Projesi’nde yüzlerce iş insanını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sanayicilerin Türkiye’nin gururu olduğunu ifade etti. Turanlı konuşmasını, “Ramazan ayının tüm İslam âlemine ve Türk dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum.” sözleriyle tamamladı.

İş Dünyası İstanbul Dostları’nın Sahur Programında Emrullah Turanlı’nın ev sahipliğinde buluştu

Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konuşmasında küresel jeopolitik gelişmelerin zorlu bir dönemden geçildiğini gösterdiğini belirterek, Türkiye’nin istikrarını koruduğunu vurguladı. Avdagiç, sanayiye verilen desteklerin önemine dikkat çekerek Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nda sanayinin payının korunması ve artırılması gerektiğini ifade etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise bölgede yaşanan çatışmalara değinerek, Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanmasının önemine işaret etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, küresel belirsizliklerin ve yakın coğrafyada devam eden savaşların etkisinin hissedildiğini belirterek, Türkiye’nin uyguladığı denge politikası sayesinde güvenli bir liman olmayı başardığını söyledi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekerek Türkiye’deki güvenlik ve istikrar ortamının önemine vurgu yaptı.

İstanbul Dostları Başkanı Kemal Akar ise geleneksel sahur programının yıllar içinde güçlü bir dostluk ağına dönüştüğünü belirterek, “Yıllar önce aynı sofrada paylaşılan samimiyet ve güven duygusu zamanla büyüyerek güçlü ve güzel bir aileye dönüştü.” dedi. Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nın önemine de değinen İstanbul Dostları, alanın iş dünyası buluşmalarının yanı sıra Şişli’ye coşku ve hareket kazandıran sosyal ve kültürel organizasyonların merkezi haline geldiğini vurguladı. İstanbul Dostları, bu değerli eseri şehre kazandıran Taşyapı yönetim kurulu başkanı Emrullah Turanlı'ya teşekkür etti.

