Grammy ödüllü ünlü besteci ve söz yazarı Talay Riley, İngiltere’nin başkenti Londra’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti

Pop müziğin küresel ikonları Dua Lipa, Britney Spears ve Zendaya gibi isimler için kaleme aldığı hit parçalarla tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve söz yazarı Talay Riley, İngiltere’nin başkenti Londra’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti.

Metropolitan Polisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, gerçek adı Mark Orabiyi olan ünlü müzisyen, cuma günü Doğu Londra’nın Silvertown bölgesindeki bir evin bahçesinde ağır yaralı halde bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinde derin bıçak yaraları olan Riley, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dua Lipa, Britney Spears ve Zendayanın bestecisiydi! Talay Riley 35 yaşında hayatını kaybetti

MÜZİK DÜNYASINDAN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Stormzy, Craig David ve Paloma Faith gibi dünyaca ünlü yıldızlar, genç müzisyenin ardından taziye mesajları yayınladı.

Kardeşinin ölümüyle sarsılan kendisi gibi müzisyen Scribz Riley (Michael Orabiyi), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kalbim paramparça oldu! Bu yaşananlar gerçek gibi gelmiyor, adeta kötü bir rüya içindeyim. Uyumadan hemen önce gelecekten, pozitif kalmaktan ve birlikte hala yapmamız gereken her şeyden konuşmuştuk. Bunun son konuşmamız olacağını asla tahmin edemezdim. O, pek çok kişinin dostu, akıl hocası, ilham kaynağı ve hayatındaki ışığıydı. Derinden sevdi, cömertçe verdi. Yeteneği, nezaketi ve ruhuyla sayısız insana dokundu."

YILDIZLARIN ARKASINDAKİ GİZLİ DEHAYDI

Kariyeri boyunca sadece mutfakta kalmayıp sahne önünde de aktif bir rol üstlenen Talay Riley, Ellie Goulding de dahil olmak üzere onlarca küresel starla ortak projelere imza atmıştı. Dijital müzik platformu Spotify'da aylık on binlerce dinleyicisi bulunan başarılı sanatçı, R&B müziğin efsane ismi Usher ile birlikte dünya turnelerine katılarak performans sergilemişti.

Londra’da son yıllarda tırmanışa geçen bıçaklı suçların son kurbanı olan Riley'nin ölümüyle ilgili Metropolitan Polisi geniş çaplı bir cinayet soruşturması başlattı. Saldırının arkasındaki faillerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, cinayetin nedeni henüz netlik kazanmadı.

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