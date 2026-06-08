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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, dörtlü flaşörlerini yakarak ilerleyen bir otomobilin arkasına tutunan patenli gencin trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Akan trafik içinde zikzaklar çizerek hem kendi canını hem de diğer sürücüleri riske atan ve kazaya adeta davetiye çıkaran gencin yürekleri ağza getiren bu anları, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

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