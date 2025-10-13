Dünyanın gözü bu açıklamada... Trump, İsrail Meclisi'nde konuşuyor
Dünya Haberleri
Editör: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi'nde açıklamalarda bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Mısır’da varılan ateşkes anlaşmasının ardından ilk kez İsrail’e resmi ziyarette bulundu.
Ben Gurion Havalimanı’ndaki törenle karşılanan Trump, Batı Kudüs’teki İsrail Meclisi’ne (Knesset) geçerek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana ile bir araya geldi. Trump, Meclis hatıra defterine “Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç.” notunu düştü.
🔴TRUMP, İSRAİL MECLİSİ'NE HİTAP EDİYOR
ABD Başkanı Trump, İsrail Meclisi'nde açıklamalarda bulunuyor.
Trump'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
-
Ayrıntılar geliyor...