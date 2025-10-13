Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünyanın gözü bu açıklamada... Trump, İsrail Meclisi'nde konuşuyor

Dünyanın gözü bu açıklamada... Trump, İsrail Meclisi'nde konuşuyor

Editör:
- Güncelleme:
Dünyanın gözü bu açıklamada... Trump, İsrail Meclisi&#039;nde konuşuyor
Donald Trump, İsrail, Netanyahu, İsrail Meclisi, ABD, Hamas, Haber
Dünya Haberleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi'nde açıklamalarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Mısır’da varılan ateşkes anlaşmasının ardından ilk kez İsrail’e resmi ziyarette bulundu.

Ben Gurion Havalimanı’ndaki törenle karşılanan Trump, Batı Kudüs’teki İsrail Meclisi’ne (Knesset) geçerek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana ile bir araya geldi. Trump, Meclis hatıra defterine “Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç.” notunu düştü.

Trump, İsrail Meclisi'nde ayakta alkışlandı
Trump, İsrail Meclisi'nde ayakta alkışlandı

🔴TRUMP, İSRAİL MECLİSİ'NE HİTAP EDİYOR

ABD Başkanı Trump, İsrail Meclisi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

-

Ayrıntılar geliyor...

MEB tatil tarihleri gündemde! Ara tatil ne zaman?Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: 3 yıllık anlaşma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın gözü Orta Doğu'da! Netanyahu'dan Trump'a "altın güvercin" hediyesi - DünyaDünya Trump'ın hediyesini konuşuyorABD'nin kara listeye aldığı çete Guatemala hapishanesinden kaçtı! - DünyaGuatemala’da film gibi kaçış! 20 'terörist' mahkum firarda!Yunan basını panikte: Türkler Rafale’nin şifrelerini çözdü! - Dünya'Türkler Rafale’nin şifrelerini çözdü!'Gazze'deki tarihi günde Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Harika işler çıkardı, bize yardımcı oldu - DünyaTrump'tan Gazze için dikkat çeken açıklamalarWindows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında: Windows 11'e nasıl geçilir? - DünyaYüz milyonlarca cihaz risk altında: Windows 10 sona eriyor!ABD'de huzurevinde kan donduran ölüm! Yaşlı adamın cesedi derin dondurucuda bulundu - DünyaYaşlı adamın cesedi derin dondurucuda bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...