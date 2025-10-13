Echoes Candle & Scent Lab ile kasım ruhunu yakalayın
Mevsimin dinginliğini evinize taşıyın. %100 doğal içeriklerle üretilen mumları, oda kokuları ve şık kibritleri ile Echoes Candle & Scent Lab, hayat alanlarınıza sıcaklık ve zarafet katıyor.
Bu sezonun en yeni parçaları olan teneke mumlar ve özel kibrit koleksiyonu, Kasım ayına sofistike bir dokunuş getiriyor. 26 farklı koku seçeneği ile her ruh haline uyum sağlayan koleksiyon, doğallığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Kasım ayını benzersiz kokularla karşılayın.
