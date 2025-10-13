Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > Echoes Candle & Scent Lab ile kasım ruhunu yakalayın

Echoes Candle & Scent Lab ile kasım ruhunu yakalayın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Echoes Candle &amp; Scent Lab ile kasım ruhunu yakalayın
Kasım, Koku, Mum, Oda Kokusu, Haber
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mevsimin dinginliğini evinize taşıyın. %100 doğal içeriklerle üretilen mumları, oda kokuları ve şık kibritleri ile Echoes Candle & Scent Lab, hayat alanlarınıza sıcaklık ve zarafet katıyor.

Bu sezonun en yeni parçaları olan teneke mumlar ve özel kibrit koleksiyonu, Kasım ayına sofistike bir dokunuş getiriyor. 26 farklı koku seçeneği ile her ruh haline uyum sağlayan koleksiyon, doğallığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Kasım ayını benzersiz kokularla karşılayın.
   
Echoes Candle & Scent Lab ile kasım ruhunu yakalayın - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dev gemi Marmaris'e demir attı: Yüzlerce İngiliz turist ilçeye akın ettiİstanbul'da aciller doldu taştı! 100 vakadan 13'ü influenza
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Turkcell Superonline, fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiber - Şirket HaberleriTurkcell Superonline, fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiberBirleşik Arap Emirlikleri BAE, Bayim Olur musun? franchising fuarında yerini alıyor - Şirket HaberleriBirleşik Arap Emirlikleri BAE, Bayim Olur musun? franchising fuarında yerini alıyorTrendyol, spora ve sporculara katkısını yeni döneme taşıyor - Şirket HaberleriTrendyol, spora ve sporculara katkısını yeni döneme taşıyorMüşteri deneyiminde Turkcell farkı - Şirket HaberleriMüşteri deneyiminde Turkcell farkıYatırımlar devrede veride hızlı büyüdü - Şirket HaberleriYatırımlar devrede veride hızlı büyüdüSaat&Saat ile Fossil’den Kapadokya’da unutulmaz bir deneyim - Şirket HaberleriSaat&Saat ile Fossil’den Kapadokya’da unutulmaz bir deneyim
Sonraki Haber Yükleniyor...