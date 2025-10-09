Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > Trendyol, spora ve sporculara katkısını yeni döneme taşıyor

Trendyol, spora ve sporculara katkısını yeni döneme taşıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trendyol, spora ve sporculara katkısını yeni döneme taşıyor
Trendyol, Spor, Sponsorluk, Spor Kulüpleri, Haber
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol, 2025 itibarıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile anlaşmalarını yenileyerek spora desteğini sürdürüyor. Yeni dönem iş birlikleriyle olimpiyatlardan dünya şampiyonalarına uzanan süreçte milli takımlar ve sporculara katkısını güçlendiriyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile sözleşmelerini yeniledi. Bu anlaşmalar kapsamında Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda milli sporcuların yanında olmayı taahhüt eden Trendyol, voleybolda Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’ne desteğini 2026 EuroVolley ve Olimpiyatlarda da sürdürecek; Futbolda da A Milli Takım’ın resmi sponsoru olarak 2026 Dünya Kupası yolculuğunda takımın yanında olmaya devam edecek.

Trendyol, spora ve sporculara katkısını yeni döneme taşıyor - 1. Resim

Türk sporunu ve milli sporcuları desteklemeyi kurumsal vizyonunun önemli bir parçası haline getiren Trendyol, 2021 yılından bu yana Türkiye Futbol Milli Takımlarının resmi sponsoru olarak hem erkek hem kadın milli takımların yanında yer alıyor. 2023–2025 sezonlarında Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsorluğunu üstlenen Trendyol, Türk futbolunun kalbinde varlığını hissettiriyor. Voleybol Milli Takımlarının ana sponsoru olan marka, TVF Fabrika Voleybol Okulları aracılığıyla çocukları voleybol ile tanıştırarak sporun geniş kitlelere yayılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi partneri olarak olimpik sporculara uzun soluklu destek veriyor.

SPORCULARIN BAŞARI HİKAYELERİ EKRANA TAŞINDI

Trendyol’un spora olan desteğinin önemli adımlarından biri de milli yüzücü Kuzey Tunçelli ile gerçekleştirdiği iş birliği oldu. Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılarla öne çıkan genç sporcu, Trendyol’un marka yüzü olarak hem Türkiye’de hem uluslararası arenada başarı hikayesini paylaşmayı sürdürüyor. 

Türkiye’nin Trendyol’u olarak çıktığı yolculukta sporun ve sporcunun yanında olmayı ilke edinen marka, bu yaklaşımını yeni yayınladığı reklam filmiyle de vurguladı. Yenilenen anlaşmaları merkeze alan filmde A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra Olimpik Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli, paralimpik masa tenisi sporcumuz Merve Cansu Demir, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hande Baladın, Simge Aköz, Aslı Kalaç ve Dilay Özdemir yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada! Metrelerce savruldu, şans eseri kurtulduHatay'da fırtına! Binanın çatısı uçtu, araçlar zarar gördü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Müşteri deneyiminde Turkcell farkı - Şirket HaberleriMüşteri deneyiminde Turkcell farkıYatırımlar devrede veride hızlı büyüdü - Şirket HaberleriYatırımlar devrede veride hızlı büyüdüSaat&Saat ile Fossil’den Kapadokya’da unutulmaz bir deneyim - Şirket HaberleriSaat&Saat ile Fossil’den Kapadokya’da unutulmaz bir deneyimGayrimenkulde güvenli konut dönemi QFlats ile başlıyor - Şirket HaberleriGayrimenkulde güvenli konut dönemi QFlats ile başlıyorGayrimenkulde güvenli konut dönemi QFlats ile başlıyor - Şirket HaberleriGayrimenkulde güvenli konut dönemi QFlats ile başlıyor5g ile dijital hayat daha hızlı olacak: Ulaşımdan tarıma, sağlıktan sanayiye her alanda dijitalleşme hız kazanacak - Şirket Haberleri5g ile dijital hayat daha hızlı olacak: Ulaşımdan tarıma, sağlıktan sanayiye her alanda dijitalleşme hız kazanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...