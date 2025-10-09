Trendyol, spora ve sporculara katkısını yeni döneme taşıyor

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile sözleşmelerini yeniledi. Bu anlaşmalar kapsamında Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda milli sporcuların yanında olmayı taahhüt eden Trendyol, voleybolda Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’ne desteğini 2026 EuroVolley ve Olimpiyatlarda da sürdürecek; Futbolda da A Milli Takım’ın resmi sponsoru olarak 2026 Dünya Kupası yolculuğunda takımın yanında olmaya devam edecek.

Türk sporunu ve milli sporcuları desteklemeyi kurumsal vizyonunun önemli bir parçası haline getiren Trendyol, 2021 yılından bu yana Türkiye Futbol Milli Takımlarının resmi sponsoru olarak hem erkek hem kadın milli takımların yanında yer alıyor. 2023–2025 sezonlarında Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsorluğunu üstlenen Trendyol, Türk futbolunun kalbinde varlığını hissettiriyor. Voleybol Milli Takımlarının ana sponsoru olan marka, TVF Fabrika Voleybol Okulları aracılığıyla çocukları voleybol ile tanıştırarak sporun geniş kitlelere yayılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi partneri olarak olimpik sporculara uzun soluklu destek veriyor.

SPORCULARIN BAŞARI HİKAYELERİ EKRANA TAŞINDI

Trendyol’un spora olan desteğinin önemli adımlarından biri de milli yüzücü Kuzey Tunçelli ile gerçekleştirdiği iş birliği oldu. Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılarla öne çıkan genç sporcu, Trendyol’un marka yüzü olarak hem Türkiye’de hem uluslararası arenada başarı hikayesini paylaşmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin Trendyol’u olarak çıktığı yolculukta sporun ve sporcunun yanında olmayı ilke edinen marka, bu yaklaşımını yeni yayınladığı reklam filmiyle de vurguladı. Yenilenen anlaşmaları merkeze alan filmde A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra Olimpik Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli, paralimpik masa tenisi sporcumuz Merve Cansu Demir, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hande Baladın, Simge Aköz, Aslı Kalaç ve Dilay Özdemir yer aldı.