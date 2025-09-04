Terör örgütü SDG/YPG'nin petrol ve doğal gaz kaçakçılığı! Suriye'deki vurgunu itiraf ettiler

DIŞ HABERLER - İngiltere merkezli petrol şirketi Gulfsands, 2017’den bu yana terör örgütü SDG/YPG tarafından Suriye’nin 26. Bloku’ndan yasa dışı olarak 3,8 milyar dolardan fazla petrol ve doğal gaz alındığını açıkladı.

Gulfsands Genel Müdürü Bell, LinkedIn'de yaptığı açıklamada, 55 milyon varilden fazla petrol çıkarıldığını ve kara borsada düşük fiyatlarla satıldığını ifade etti.

KAYBEDEN SURİYE HALKI OLDU

Söz konusu faaliyet sonrası yerel halkın gelir kaybına uğradığı, toprağın ve suyun ciddi şekilde kirlendiği belirtildi.

Gulfsands, yeniden inşayı finanse etmek ve istihdam oluşturmak için merkezi bir Suriye enerji stratejisi uygulanmasını öneriyor.

BÖLGENİN VERİMLİ ALANI: 26. BLOK

26. Blok, Suriye’nin kuzeydoğusunda yüksek verimli bir saha olarak ön plana çıkıyor.

Gulfsands, 2011’de İngiltere yaptırımları sonrası çalışmalarını durdurmuş; o zamandan beri saha yerel işletmeciler tarafından yönetiliyor.